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川普禁跨性別女子參賽 體育署：林郁婷是女性運動員

2025/2/6 17:08（2/6 17:38 更新）
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林郁婷（圖）去年8月11日晚間在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，以壓倒性的5比0完勝對手奪金。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北6日電）美國總統川普今天簽署行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育賽事，並強調會施壓國際奧會；對此體育署副署長洪志昌強調，林郁婷就是女性運動員，這點很明確。

川普（Donald Trump）今天在白宮東廳（East Room）簽署這項行政命令，並要求國務卿盧比歐（Marco Rubio）告訴國際奧會（IOC），美國堅拒跨性別的荒謬現象。

儘管此行政命令無法影響到國際奧會，但川普說：「在2028年的洛杉磯奧運，美國不會坐視男性擊敗並傷害女性運動員。」

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洪志昌在接受媒體聯訪時強調，體育署已經說明過很多次，包括在巴黎奧運期間，林郁婷就是女性運動員，跟跨性別一點都扯不上關係，這個部分國際奧會也重申過這個立場，這非常明確，不希望選手遭受不真實的傷害。

洪志昌透露，選手具有參加奧運資格，都會收到ID（選手身分）卡，代表就是簽證可以入境參加奧運，不需要另外的簽證。（編輯：龍柏安）1140206

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