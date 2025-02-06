川普下令禁跨性別女性參加女子賽事 拒發相關簽證

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（中央社記者石秀娟華盛頓5日專電）美國總統川普今天簽署行政命令，旨在禁止跨性別女性參加女子體育賽事，並指示當局不得發簽證給要到美國參加女子賽事的跨性別運動員。他也對國際奧會說，美國堅拒跨性別的荒謬現象。

川普（Donald Trump）今天在白宮東廳（East Room）簽署這項行政命令。白宮邀請數十名小女生、女性運動員和家長出席見證儀式。

川普說：「從今後，女子體育將只屬於女性」，「對女子體育的戰爭結束了。」

這項行政命令將透過停止對學校提供聯邦資金方式，要求學校不得讓跨性別女性參加女子體育賽事。不遵守這項政策的學校，將被視為違反「1972年教育法修正案」第9條（Title IX），而失去取得聯邦資金的資格。

川普並指出，他已要求國務卿盧比歐（Marco Rubio）告訴國際奧會（IOC），美國堅拒跨性別的荒謬現象（transgender lunacy）。

此行政命令無法影響到國際奧會，但川普說：「在2028年的洛杉磯奧運，美國不會坐視男性擊敗並傷害女性運動員。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稍早在例行記者會也說，川普「希望」美國國家大學體育協會（NCAA）、國際奧會都不再允許跨性別女性參加女子體育賽事。她說，川普的行政命令也會帶動大眾對這些組織施壓。

川普並指出，他已指示國務院、國土安全部，嚴格把關外國跨性別運動員的簽證申請。若他們要到美國參加女子體育賽事，就不能發給他們簽證。

川普今天稱這項進展「拿回我們的文化和法律」，是對「極端左派」反對生物學現實運動的反擊，他的政府在這方面會有一系列的行動。

影片來源：The White House

川普就任當天就發布一道全面性命令，要求聯邦政府對性別的定義只能有「男性」和「女性」這2種，也落實在護照等官方文件、聯邦監獄分配等政策。

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華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普就任第8天，教育部宣布將對一所擁有「全性別廁所」（供多元性別使用的獨立如廁空間）的學校展開調查。川普也簽署行政命令，質疑跨性別女性不適合擔任軍人，指示國防部檢討。

共和黨主導的眾議院1月也通過法案，未遵守運動員依生理性別參賽的學校，聯邦資金將被扣留，實質上禁止跨性別女性參加女子賽事。參議院尚未審議。（編輯：張芷瑄）1140206