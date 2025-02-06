加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普提接管加薩惹議 盧比歐澄清：是要巴勒斯坦人暫離
首頁 / 國際
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政1/156
首頁 / 國際

川普下令禁跨性別女性參加女子賽事 拒發相關簽證

2025/2/6 07:34（2/6 08:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普（中）5日簽署行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育賽事。（美聯社）
美國總統川普（中）5日簽署行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育賽事。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓5日專電）美國總統川普今天簽署行政命令，旨在禁止跨性別女性參加女子體育賽事，並指示當局不得發簽證給要到美國參加女子賽事的跨性別運動員。他也對國際奧會說，美國堅拒跨性別的荒謬現象。

川普（Donald Trump）今天在白宮東廳（East Room）簽署這項行政命令。白宮邀請數十名小女生、女性運動員和家長出席見證儀式。

川普說：「從今後，女子體育將只屬於女性」，「對女子體育的戰爭結束了。」

這項行政命令將透過停止對學校提供聯邦資金方式，要求學校不得讓跨性別女性參加女子體育賽事。不遵守這項政策的學校，將被視為違反「1972年教育法修正案」第9條（Title IX），而失去取得聯邦資金的資格。

川普並指出，他已要求國務卿盧比歐（Marco Rubio）告訴國際奧會（IOC），美國堅拒跨性別的荒謬現象（transgender lunacy）。

此行政命令無法影響到國際奧會，但川普說：「在2028年的洛杉磯奧運，美國不會坐視男性擊敗並傷害女性運動員。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稍早在例行記者會也說，川普「希望」美國國家大學體育協會（NCAA）、國際奧會都不再允許跨性別女性參加女子體育賽事。她說，川普的行政命令也會帶動大眾對這些組織施壓。

川普並指出，他已指示國務院、國土安全部，嚴格把關外國跨性別運動員的簽證申請。若他們要到美國參加女子體育賽事，就不能發給他們簽證。

川普今天稱這項進展「拿回我們的文化和法律」，是對「極端左派」反對生物學現實運動的反擊，他的政府在這方面會有一系列的行動。

影片來源：The White House

川普就任當天就發布一道全面性命令，要求聯邦政府對性別的定義只能有「男性」和「女性」這2種，也落實在護照等官方文件、聯邦監獄分配等政策。

google news透過 Google News追蹤中央社

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普就任第8天，教育部宣布將對一所擁有「全性別廁所」（供多元性別使用的獨立如廁空間）的學校展開調查。川普也簽署行政命令，質疑跨性別女性不適合擔任軍人，指示國防部檢討。

共和黨主導的眾議院1月也通過法案，未遵守運動員依生理性別參賽的學校，聯邦資金將被扣留，實質上禁止跨性別女性參加女子賽事。參議院尚未審議。（編輯：張芷瑄）1140206

#IOC
#川普
#國務院
#跨性別
#白宮
#共和黨
#美國
#國際奧會
#眾議院
#盧比歐
#李威特
#川普新政
延伸閱讀
川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性川普簽行政命令 限制19歲以下兒少性別轉換川普反DEI終止多元包容政策 多家企業跟進、好市多拒迎合抗議川普苛待跨性別 數百人在紐約示威美首位公開跨性別者入國會 眾院議長反對麥布萊德用議會女廁
川普
白宮：川普未承諾派兵進駐加薩 但不排除可能性川普整頓美國際開發總署 專家：未公開計畫含助台緊急應變搜救
盧比歐
化身藏鏡人 華為策動經銷商搶下瓜地馬拉政府合約盧比歐稱台灣「民主國家」 瓜地馬拉總統承諾深化台瓜關係
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普提接管加薩惹議 盧比歐澄清：是要巴勒斯坦人暫離
18
更多編輯台推薦新聞：