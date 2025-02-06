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加州跨性別領袖：川普禁令讓LGBTQ社群從泡泡中清醒

2025/2/6 13:25
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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）川普上任後終止多元性別，舊金山跨性別權利倡導者福特受訪表示，過去身處加州「泡泡」之中，「你以為每個人都接受了你」，但現實很殘酷，「無論跨性別者如何成為好公民、積極融入社會，仍面臨社會仇恨。」

美國總統川普（Donald Trump）今天簽署行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育賽事。之前，川普已宣布限制19歲以下兒童及青少年取得性別轉換（gender transition）醫療程序。美國國務院並根據命令，停止簽發包含性別中立「X」選項的護照。

舊金山同志大遊行（SF Pride Parade）執行長福特（Suzanne Ford）今天表示，跨性別族群感到沮喪和恐懼，就她所知，許多其他州的跨性別人士希望搬到加州。

她指出，專為LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）青少年提供支持和服務的舊金山非營利機構LYRIC近期發現，來自外州的LGBTQ青少年人數增加了45%。

福特為跨性別女性，多年前帶著孩子從肯塔基州搬到加州，實現加州夢，「我希望孩子能在加州成長，接觸到形形色色的人，看到世界上不同的可能性。」不過，她坦言，要像她一樣搬到加州生活並不容易，需要考量家庭因素，還有加州的生活成本。

她形容，居住在加州，彷彿活在一個「保護泡泡」裡，以為很多人都接受自己，但真實世界並非如此，即便在加州，仍有約35%選民投給川普，支持他對跨性別的立場。

根據多項調查，美國社會對跨性別的各項議題意見分歧。整體來說，多數人贊成美國對跨性別者的仇恨犯罪保護，但在跨性別者參與體育競賽、及未成年人取得性別轉換的議題上，反對聲量大於支持聲量。此外，美國對跨性別族群的立場因地區而異。

福特說，「我像是在一場國家噩夢之中實現我的夢想。」

她無奈表示，「無論我們（跨性別者）如何努力地解釋（自己）、無論我們如何努力成為好公民、無論我們多麼積極地融入社會，許多人仍然對我們懷有仇恨。」

她最害怕的是，美國司法體系以保守派法官居多，不再能提供任何保障。

另外，她過去曾經認為，美國對LGBTQ的接納度相較其他國家來得高，能夠在美國生活是一種特權，但現在一切都變得岌岌可危。她也憂心，「如果美國對我們更加不友善，那麼其他國家可能會更嚴厲地壓迫LGBTQ族群，這將產生連鎖效應。」

不過，她也表示，跨性別族群也該從近期的事件中清醒，「過去15年裡，我們曾以為自己取得了很大進展，我們開始習慣性地認為，事情只會越來越好、越來越進步。」

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她希望LGBTQ族群能夠意識到，他們必須為跨性別者挺身而出，因為如果跨性別者被成功抹除，其他族群也可能會成為下一個目標，「沒有少數群體是安全的，民權不安全，人權不安全，LGBTQ權利也不安全。」

川普的跨性別政策正考驗著加州對跨性別族群的保護。例如，加州法律允許跨性別青少年來到加州接受其家鄉州禁止的醫療照護，但多數醫療機構需要聯邦資金補助。（編輯：田瑞華）1140206

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