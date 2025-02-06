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美國多地爆發示威 抗議川普反移民苛待跨性別等新政

2025/2/6 16:06
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國各地城市今天爆發示威，抗議美國總統川普上任以來實施的多項政策，包括他強硬打擊移民、削弱跨性別者權益，以及他倡議強制將巴勒斯坦人遷出加薩走廊等。

美聯社報導，費城以及加利福尼亞州、明尼蘇達州、密西根州、德州、威斯康辛州、印第安納州等地的州議會外，紛紛湧現手持標語的示威群眾，他們譴責川普、執掌「政府效率部」（DOGE）的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）以及名為「2025計畫」（Project 2025）的極右派政策建議書。

俄亥俄州哥倫布（Columbus）州議會外的抗議者威爾梅斯（Margaret Wilmeth）說：「我對民主的變化感到震驚，尤其是最近這2週，但這其實早就開始了。所以我只是想以行動參與抗爭。」

這場遍地開花示威是透過社群媒體上的#buildtheresistance（凝聚反對力量）與#50501（50場抗議、50個州、1天內舉行）等主題標籤發起。多個社群網站與帳號以「拒絕法西斯」、「捍衛民主」等口號，號召民眾走上街頭。

川普展開第2個任期後，在短短2週內簽署一系列行政命令，遍及貿易、移民和氣候變遷等各項議題，引發民主黨陣營強烈反彈，示威活動隨之增加。

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明尼蘇達州首府聖保羅（St. Paul）有數千名抗議者走上街頭，現年28歲的帕頓（Hallie Parten）手拿一張民主黨使用的總統選舉宣傳標牌，並將上面的文字修改成「賀錦麗－華茲是對的」（Harris-Walz Were Right）。

她表示自己出於恐懼而挺身抗議。「我擔憂，若我們一概不聞不問，我們國家還會發生什麼事。」（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1140206

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