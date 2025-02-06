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川普提接管加薩計畫 以總理尼坦雅胡讚揚、伊朗反對

2025/2/6 16:59
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普表示，美國將在巴勒斯坦人遷出加薩走廊後，「接管」加薩開發當地經濟。以色列總理尼坦雅胡接受媒體訪問時說，川普這個構想沒有任何問題；伊朗則堅決反對。

川普提出將加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人永久遷出，同時提議美國接管加薩，此番言論引發國際社會抨擊。人權團體譴責川普的構想是「種族清洗」。

尼坦雅胡昨天接受福斯新聞（Fox News）訪問時並未明確談及川普「接管加薩」的建議，但支持「讓想離開的加薩人離開」。

他進一步說：「我的意思是（這個構想）有什麼問題？他們可以離開，然後可以回來。他們可以遷出，然後再回來。但是加薩必須重建。」

路透社報導，尼坦雅胡說他不相信川普會提議美國派兵對抗加薩的哈瑪斯（Hamas），抑或華府會資助加薩的重建計畫。

尼坦雅胡強調：「這是我聽到的第一個好主意。這是很棒的構想，我認為應該認真研究、推動及完成。我認為這將替大家創造不一樣的未來。」

川普自1月25日以來一再表示，加薩走廊的巴勒斯坦人應該由埃及、約旦等周邊阿拉伯國家收容。但這個構想遭阿拉伯國家和巴勒斯坦領袖駁斥。

法新社報導，伊朗外交部今天表示，德黑蘭當局堅決拒絕川普提出、將巴勒斯坦人強制遷出加薩的「接管加薩」計畫。

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伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）指出：「清空加薩並且強行將巴勒斯坦人移至鄰國的做法，將被視為猶太復國主義政權（以色列）徹底消滅巴勒斯坦民族的持續行動，我們對此堅決拒絕，並且予以譴責。」

貝卡伊批評川普的計畫是「對國際法基本原則和聯合國憲章（UN Charter）前所未有的攻擊」。他並呼籲國際社會承認「巴勒斯坦人民自決，以及從被占領和種族隔離中解放出來的權利」。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1140206

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