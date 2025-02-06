川普禁跨性別女性參加女子賽事 再提林郁婷克莉芙

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普簽署行政命令禁止跨性別女性參加女子體育賽事時，再度錯誤指稱兩名「變性的」金牌得主「以壓倒性勝利之姿掄元」，強調這道行政命令「讓女子體育的戰爭結束」。

儘管從出生以來就一直被認定為女性，而且性別認同也是女性，台灣拳后林郁婷和阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif）去年巴黎奧運（Paris Olympics）期間被捲入性別爭議。

隨著跨性別運動員參賽論戰急速升溫，當時正在打選戰的川普也加入戰局，經常錯誤地將兩名女拳手說成男性，並表示讓兩人參加巴黎奧運是「貶低女性」。

美聯社報導，川普今天在簽署儀式中表示，他的政府希望國際奧林匹克委員會（IOC）在2028洛杉磯夏季奧運登場前，「改變與奧運和與這個荒謬至極話題有關的一切」。

這道命令授權美國國務院給國際奧會壓力，修改奧運賽事管理標準，「確保女性運動賽事參賽資格是根據性別，而非根據性別認同或降低體內睪固酮濃度來決定，以促進公平、安全以及女性運動員的最佳利益」。

該命令還要求國務卿和國土安全部（Department of Homeland Security）「針對允許尋求參與女子體育的男性入境美國的政策，根據需要進行審查並予以調整」。沒有證據顯示曾有男運動員參加過奧運女子賽事。

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川普今天再度提到克莉芙和林郁婷說：「有兩名女性或2名變性者，都贏得金牌，而且都是壓倒性勝出。不過，這一切今天將隨著這道行政命令劃下句點，針對女子體育的戰爭結束了。」

不過接下來的問題在於，美國可能利用何種方式影響國際奧會。基於議題本身的不確定性，川普這道行政命令恐掀起一波國際運動組織要求國際奧會制定統一標準的浪潮。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1140206