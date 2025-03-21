從地緣角力至性別政治等議題 考驗國際奧會新主席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社納瓦里諾海岸20日綜合外電報導）辛巴威籍的國際奧林匹克委員會理事柯芬特里今天當選國際奧會下任主席，預計6月履新；美國媒體分析，她將面臨地緣政治的不確定性、各方對於奧運發展的質疑，以及嚴格審視性別等棘手難題。

國際奧會（IOC）新主席選舉在希臘納瓦里諾海岸（Costa Navarino）附近的渡假飯店內進行，有近100位符合資格的國際奧會委員投票，柯芬特里（Kirsty Coventry）只用了第一輪投票就拿下過半的49票勝出。

柯芬特里成為首位獲選國際奧會主席的女性和非洲人，41歲的她也是有史以來最年輕國際奧會主席。

美國有線電視新聞網（CNN）今天彙整現任國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）交棒之後，新任主席將會面臨的挑戰包括：

俄羅斯重返國際奧會

距離2026年米蘭－柯蒂納（Milan-Cortina）冬奧會不到一年，俄羅斯和白俄羅斯運動員是否能重返奧運賽場，將是首要議題之一。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，國際奧委會禁止俄國和白俄羅斯運動員參加IOC的各項賽事。

由於俄烏戰火仍熾，而明年賽事的資格賽已經展開，因此時間相當緊迫。

川普政府

還有，在2028年洛杉磯夏季奧運（2028 Summer Games in Los Angeles）的籌備期間，如何因應引發爭議且難以預測的川普政府，也是一大挑戰。

川普已警告，到洛杉磯參賽的運動員，可能因國籍和不符川普政府對於性別定義等原因，而被拒發簽證。

CNN體育講評布瑞南（Christine Brennan）表示：「除了國際奧會之外，川普將成為最舉足輕重、最關鍵的人物，他熱愛體育，並且想方設法插手，我認為他將在其中發揮相當大的影響力，但同時也會帶來令人難以招架的干擾。」

性別發展差異（DSD）和跨性別規範

目前國際奧委會及其各項運動的國際總會（International Federation）對於性別發展差異和跨性別運動員的參賽，從地方到國家再到全球層面，都缺乏明確統一的標準。

由於欠缺一致的準則，造成運動員和利害相關者的困擾並招致批評，最顯著的案例莫過於去年巴黎奧運， 女子拳擊選手阿爾及利亞的克莉芙（Imane Khelif）及台灣的林郁婷都因關於她們性別的錯誤訊息，招致網友和跨性別恐懼者的謾罵。

新改革

由於氣候變遷日益受到決策層面的重視，有可能因此調整夏季或冬季奧運的時程，以便讓更多城市參與申辦。

像是1988漢城（現已改名首爾）和2000雪梨夏季奧運就是在9月至10月間舉辦。

透過 Google News 追蹤中央社

除了推廣奧運至世界各地，國際奧會也可能開發多元的競賽項目，以迎合更年輕且具備數位思維的觀眾。

像是預定2027年在利雅德舉辦的首屆奧林匹克電子競技運動會（Olympic Esports Games），就是順應當前變遷迅速的娛樂環境，向全球觀眾展現新型態的奧運，國際奧委會可能還將積極推動前所未見的科技變革。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140321