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專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
首頁 / 社會

竹縣五峰鄉上坪溪泛舟遭暗流吸入 1男子溺斃

2025/6/30 13:53
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣消防局今天表示，廖姓男子與友人共7人昨天相約至五峰鄉進行泛舟活動，廖男不慎在急流中翻舟，雖嘗試自救未成功，最終人船分離，遭水下暗流吸入，不幸溺斃。

消防局表示，廖男與友人昨天上午8時20分從五峰鄉清泉部落下水出發，原本預計在和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里；廖男在行經急流區時翻船，雖3度嘗試翻正獨木舟但均未成功，因身穿救生衣，他選擇與船分離嘗試自救，卻被下游1處暗流吸入。

消防局指出，廖男的友人發現時立刻撥打119報案，同時嘗試丟擲拋繩袋營救，但廖男無法成功抓取，眾人先於水下出水口附近潛水搜尋未發現，後來於距事故點約200公尺的下游淺灘找到廖男，廖男已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

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消防局表示，獲報後立即派員前往搶救，於昨天上午11時37分接觸到廖男，並接手進行急救作業，但AED顯示無建議電擊節律。

新竹縣政府消防局指出，上坪溪早已被列為縣內「危險水域遊憩活動禁止區域」，呼籲民眾從事泛舟、輕艇等活動時應選擇合法合格水域，以確保自身安全，避免悲劇發生。（編輯：張銘坤）1140630

#五峰鄉
#消防局
#新竹縣
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