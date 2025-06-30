加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
內政部公布防空避難指引 說明防護姿勢、避難位置選擇等應變方式
首頁 / 政治

立院初審新住民發展署組織法 關鍵條文保留送協商

2025/6/30 14:57（6/30 15:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院司法及法制委員會30日審查內政部組織法、內政部新住民發展署組織法草案，內政部常務次長吳堂安（右）列席。中央社記者裴禛攝 114年6月30日
立法院司法及法制委員會30日審查內政部組織法、內政部新住民發展署組織法草案，內政部常務次長吳堂安（右）列席。中央社記者裴禛攝 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北30日電）立法院聯席會議今天初審通過內政部新住民發展署組織法草案等案，但在場立委與官員就新住民發展署的設立目的、掌理事項、副署長人數、施行日期等條文予以保留，全案須交由黨團協商。

立法院會去年7月三讀通過新住民基本法，明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議6月19日併案審查朝野立委所提內政部組織法第5條條文修正草案，在內政部的次級機關增訂新住民發展署，以及併案審查內政部新住民發展署組織法草案，當天僅進行詢答。

內政部當時表示，籌備小組已開過7次會議，目前規劃4組、12科，將近100名正式員額，如果明年成立，預估年度預算規模為新台幣7億多元。

聯席會議今天開會，進行法案逐條審查，內政部次長吳堂安、行政院人事行政總處副人事長張秋元等人列席。

針對內政部組織法第5條修正草案，台灣民眾黨立委麥玉珍及國民黨立委王鴻薇、吳宗憲提出修正動議，希望此條文修正公布後3個月施行。

張秋元指出，考量組織的籌備作業、經費籌措等，原則上是讓行政院另定施行日期，建議是否按照一般原則處理。

經在場立委與官員討論，本條予以保留，交由黨團協商。

至於內政部新住民發展署組織法草案部分，朝野立委就法案名稱均無異議，因此通過，但草案中的絕大多數條文，無法達成共識，因此保留待後續協商討論。

保留條文部分，包括新住民發展署的設置目的，要採抽象還是具體，朝野意見不一。掌理事項上，草案提及要納入新住民國家考試的規劃、執行、督導及獎助；民進黨立委沈發惠等人表達反對，認為這屬於考試權、考試院辦理的業務等，此條文最終保留。

另外，朝野立委提案均指出，新住民發展署未來要設置副署長2人，而吳堂安從編制員額及相關體制案例，認為應該是設置一人。由於立委與在場官員無法達成共識，因此予以保留。

至於立委所提草案或修正動議，希望新住民發展署的簡任、薦任、委任各官等人員，應優先進用具有新住民身分者，或是不得低於30%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

行政部門與朝野立委討論時看法不一，例如行政部門認為，要參加國家考試者要有中華民國國籍，具有中華民國國民身分時，在憲法上要被同等對待，且比較各部會的組織法發現，除原住民族委員會組織法有訂定比例外，其他部會沒有。

關於施行日期部分，民眾黨立委黃國昌等人提出修正動議，從原本的由行政院以命令定之改為自公布後3個月施行，此部分也保留。全案須交由黨團協商。（編輯：林興盟）1140630

#內政部
#王鴻薇
#台灣民眾黨
#民進黨
#立法院
#行政院
#吳堂安
#國民黨
#內政委員會
吳堂安
國境管理國際研討會登場 AI科技成交流主題防災協作中心災時操作培訓 內政部：打造防災網絡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：