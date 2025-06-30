立院初審新住民發展署組織法 關鍵條文保留送協商

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（中央社記者王揚宇台北30日電）立法院聯席會議今天初審通過內政部新住民發展署組織法草案等案，但在場立委與官員就新住民發展署的設立目的、掌理事項、副署長人數、施行日期等條文予以保留，全案須交由黨團協商。

立法院會去年7月三讀通過新住民基本法，明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議6月19日併案審查朝野立委所提內政部組織法第5條條文修正草案，在內政部的次級機關增訂新住民發展署，以及併案審查內政部新住民發展署組織法草案，當天僅進行詢答。

內政部當時表示，籌備小組已開過7次會議，目前規劃4組、12科，將近100名正式員額，如果明年成立，預估年度預算規模為新台幣7億多元。

聯席會議今天開會，進行法案逐條審查，內政部次長吳堂安、行政院人事行政總處副人事長張秋元等人列席。

針對內政部組織法第5條修正草案，台灣民眾黨立委麥玉珍及國民黨立委王鴻薇、吳宗憲提出修正動議，希望此條文修正公布後3個月施行。

張秋元指出，考量組織的籌備作業、經費籌措等，原則上是讓行政院另定施行日期，建議是否按照一般原則處理。

經在場立委與官員討論，本條予以保留，交由黨團協商。

至於內政部新住民發展署組織法草案部分，朝野立委就法案名稱均無異議，因此通過，但草案中的絕大多數條文，無法達成共識，因此保留待後續協商討論。

保留條文部分，包括新住民發展署的設置目的，要採抽象還是具體，朝野意見不一。掌理事項上，草案提及要納入新住民國家考試的規劃、執行、督導及獎助；民進黨立委沈發惠等人表達反對，認為這屬於考試權、考試院辦理的業務等，此條文最終保留。

另外，朝野立委提案均指出，新住民發展署未來要設置副署長2人，而吳堂安從編制員額及相關體制案例，認為應該是設置一人。由於立委與在場官員無法達成共識，因此予以保留。

至於立委所提草案或修正動議，希望新住民發展署的簡任、薦任、委任各官等人員，應優先進用具有新住民身分者，或是不得低於30%。

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行政部門與朝野立委討論時看法不一，例如行政部門認為，要參加國家考試者要有中華民國國籍，具有中華民國國民身分時，在憲法上要被同等對待，且比較各部會的組織法發現，除原住民族委員會組織法有訂定比例外，其他部會沒有。

關於施行日期部分，民眾黨立委黃國昌等人提出修正動議，從原本的由行政院以命令定之改為自公布後3個月施行，此部分也保留。全案須交由黨團協商。（編輯：林興盟）1140630