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中國學者：應對美國關稅戰 中國8年前就開始準備

2025/6/30 12:13
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（中央社記者謝怡璇台北30日電）美國對世界各國祭出對等關稅。中國經濟體制改革研究會會長彭森表示，中國回應美國關稅戰的一系列政策，早在8年前開始準備。面對晶片技術卡脖子問題，他認為外界對中國施加限制，可能反而會刺激中國加快補強產鏈進程。

據中國新聞網昨天報導，面對美國在今年4月推出對等關稅，彭森在夏季達沃斯論壇上表示，中國對美國關稅戰予以嚴肅回應，採取一系列超常規宏觀經濟政策，這並非倉促應變，而是早有準備。

彭森說明，這類準備在8年前就開始，中國逐步降低對單一市場的依賴，中國對美外貿依存度從20%以上降到12%左右。

彭森說，現在中國製造業規模大致相當於美國的2倍，日本和德國的各4倍。其品質和結構也發生轉變，大部分出口產品不再是單一低端產品。如今，中國高鐵已實現100%國產化，船舶訂單和工業機器人裝機量占全球比重均超過50%，晶片產量也不斷提升。

報導提到，儘管存在高端晶片製造等技術「卡脖子」的情形，但中國並未停步。彭森認為，作為全球製造業大國，中國要將外部壓力轉化為產業結構調整、轉型升級的動力，外界對中國施加的限制，可能反而會刺激中國加快「補鏈」、「強鏈」的進程。

彭森認為，中國具備應對外部衝擊的基礎條件，包括擁有較為健全的製造業體系、廣闊的國內市場和豐富的勞動力資源，這讓中國經濟在外部環境巨變之下依然展現出韌性和潛力。

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彭森另提及「民營經濟促進法」的制定。他說，這部法律首次明確民營經濟的法律地位，為公平參與市場競爭、平等使用生產要素打下良好基礎，也為民營企業參與國家重大戰略和重大工程提供很好的機遇，有助於打破「玻璃門」、「旋轉門」等隱性壁壘。

彭森指出，未來中國製造可以錨定3大方向，為推進傳統產業的轉型升級；推動新一代訊息技術、節能環保、新能源、新材料等七大戰略性新興產業實現突破和發展；加強對AI技術、量子技術、生命科學等未來產業的重點扶持和引導，繼續進行創新與探索。（編輯：陳鎧妤）1140630

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