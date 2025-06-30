成大嘉大揭奈米塑膠顆粒影響腸道菌相 登國際期刊

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（中央社記者曾以寧台北30日電）成功大學與嘉義大學團隊研究破解塑膠微粒擾動腸道菌相的分子機制，發現奈米塑膠顆粒可能干擾小鼠腸道菌相、影響腸道原有保護機制造成「腸漏」，登上國際期刊「自然通訊」。

研究第一作者成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所副教授徐瑋萱說明，這是首次發現，塑膠微粒可透過干擾小鼠的腸道細胞與腸道特定菌群間的外泌體所傳遞的微小RNA，破壞宿主與菌群間的訊息互動，進而引起腸道菌相組成變化，對腸道健康構成風險，成功破解塑膠微粒擾動腸道菌相的分子機制。

研究團隊使用尺寸為100奈米的聚苯乙烯（PS）塑膠顆粒，每次餵食實驗小鼠含有大約400億顆奈米塑膠的懸浮液，每週4次、連續12週，並且評估小鼠腸道組織抵擋外來細菌、毒素或其他有害物質的物理屏障功能。

研究發現，被餵食奈米塑膠的小鼠，腸道細胞之間的空隙或連接比較鬆，更容易被穿透。研究也分析這些小鼠糞便中的細菌種類，發現菌群失去原本的平衡，增加或減少了特定種類的細菌。

針對這篇已發表在知名國際期刊「自然通訊（Nature Communications）」的研究，台灣科技媒體中心邀請研究毒理學、腸道微生物等領域的專家解析研究的意義。

台北醫學大學醫學資訊研究所教授吳育瑋分析，這篇研究的亮點在於，在小鼠身上確認塑膠微粒不但會影響到上皮細胞保護腸道的作用，還會影響腸道細菌的平衡，更進一步傷害腸道的保護機制，造成「腸漏」現象。

中山醫學大學學士後醫學系助理教授李昇翰指出，這篇研究的成果顯示，奈米塑膠微粒應不會造成立即性和顯而易見的腸道損傷，但可能會緩慢且持續性的干擾腸道環境的正常生理功能。

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中山大學學士後醫學系助理教授劉勃佑說明，實驗所使用的聚苯乙烯奈米塑膠（PS）是常見免洗餐具與保麗龍的原料，也是日常生活中最容易接觸到的塑膠成分之一。不過民眾不必過度恐慌，因為研究中使用的是連續高劑量暴露的細胞與動物實驗，反映的是高強度與急性危害，與一般人日常接觸的劑量仍有差距。

劉勃佑提醒，長期、慢性暴露的潛在風險值得關注。雖然無法完全避免現代生活中的塑膠製品，但仍可以從日常減塑行動著手，降低暴露風險。（編輯：陳清芳）1140630