過年胖3公斤、只排便1次 女上班族罹腸漏症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北17日電）年後不少人想重拾體重控制，但1名45歲女性上班族發現，不僅過年的幾天內胖了3公斤，9天內更只排便1次。進一步檢查才知，腸道菌叢已失衡，腸道黏膜屏障受損，罹患腸漏症。

開業診所家醫科醫師楊智雯近日接獲這名患者求診，她身高155公分、體重60公斤達過重等級，農曆春節連假結束後，她聽同事討論減肥，才驚覺自己在短短幾天內也胖了3公斤，因此決定尋求專業，同時盼改善多年的便祕問題。

為此，楊智雯為她安排了多項健康檢測，結果發現，她對雞蛋、牛奶、小麥製品、黃豆、高麗菜、花椰菜、地瓜等食物，都有敏感反應，也出現嚴重胰島素阻抗。此外更發現，她腸道菌叢失衡，腸道黏膜屏障也受損，罹患「腸漏症」。

楊智雯透過新聞稿指出，患者長期藉由大量精緻碳水化合物紓壓，不僅導致胰島素阻抗，也造成腸道持續處於發炎狀態。此外，長期攝取過敏食物，也引發腸道慢性發炎，加重便祕症狀。

腸道菌叢失衡，楊智雯說明，則會產生過多腐敗性脂肪酸，進一步損害腸道上皮細胞，減弱屏障功能，同時也會影響腸道蠕動，造成排便問題。此時若又依賴灌腸，會更破壞腸道正常蠕動，讓身體逐漸失去自主排便能力，並加劇腸黏膜受損程度。

當腸道黏膜受損到一定程度，會造成「腸漏症」。楊智雯說明，此時腸道的屏障無法再有效阻擋過敏原、毒素及其他有害物質滲透至血液中，進而誘發全身性發炎反應，最終會導致嚴重便秘及脂肪堆積的惡性循環。

楊智雯對此患者提出4大改善建議。第1為飲食調整，避免攝取過敏食物，改為選擇富含纖維的綠色蔬菜、全穀類，並多攝取深海魚、橄欖油等抗發炎食材，有助於改善腸道炎症。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第2要補充營養素，建議補充Omega-3脂肪酸、膠原蛋白、麩醯胺酸等營養素，有助於促進腸道黏膜修復，減少腸道發炎。第3為重建腸道菌群，透過補充益生菌，調整腸道菌群平衡，並維持腸道黏膜健康，改善便秘問題。

第4是培養規律排便習慣，嘗試每天在固定時間上廁所，尤其是在早晨或餐後，因為進食會刺激腸道反射。幫助身體形成生物鐘，讓腸道習慣於在特定時間排便。（編輯：陳政偉）1140217