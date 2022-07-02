【特派談新事S2E19｜LGBT的困境與微光：土耳其篇】土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵

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伊斯坦堡地標塔克辛廣場附近的塔爾拉巴舍大道，跨性別性工作者入夜後走在人行道上，試圖攬客。圖攝於2021年10月28日。中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 111年6月25日

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：何宏儒／中央社前駐土耳其

特派主題：LGBT的困境與微光

中央社podcast專題「LGBT的困境與微光」第4站前進土耳其，第一手採訪兩位跨性別性工作者內斯利罕和希娜姆的生命故事，了解她們在表面看似寬容、事實上卻無LGBT容身處的土耳其社會裡的幽暗生活。

內斯利罕和希娜姆因為性別認同不見容於主流社會，各自經歷了肉體和精神的巨大傷痛，甚至失去所愛，感情和未來，對她們而言，就像飄飄欲仙的無實虛幻，先過了今天再說吧！

而土耳其政府的制度性歧視和社會上的仇恨暴力更讓LGBT的困境雪上加霜，包括層出不窮的跨性別者遭到殺害、來自權力高層的仇恨言論和執政當局的敵意，以及同志驕傲遊行連年遭禁止，背後凸顯的政治極化為土耳其多元性別認同啟蒙前的黎明蒙上陰影。

後製團隊：中央社影音中心

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