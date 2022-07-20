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【特派談新事S2E24】英國政壇版「飢餓遊戲」 誰將取代強生？

2022/7/20 16:56（7/20 17:01 更新）
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英國首相強生7日宣布辭去保守黨黨魁一職，並在唐寧街官邸外發表辭職演說。（圖取自twitter.com/BorisJohnson）
英國首相強生7日宣布辭去保守黨黨魁一職，並在唐寧街官邸外發表辭職演說。（圖取自twitter.com/BorisJohnson）
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派

主題：再見強生 英國人不忍了

英國是內閣制的老資格民主國家，贏得國會多數席次的政黨當家組閣，黨魁就是首相，黨魁換了首相也就換人。這次強生辭了黨魁，保守黨卻要等到9月才會選新的領袖，他撐到9月嗎？新黨魁選舉最後會是哪2人挺進全國投票？而這一層又一層的破關，是不是猶如政壇版飢餓遊戲呢？

強生當過7年報社記者，還待過八卦小報，從政後當了8年倫敦市長，以口無遮攔出了名，英國雜誌《經濟學人》用小丑降臨（潰敗）來形容。而強生的離開，反對黨工黨失去了拉仇恨值的敵人，又沒有強勢領導者與國際觀，真的能再拿回執政權嗎？

強生挺烏克蘭，但卻一手在上議院推進了俄裔議員，這是怎麼一回事？

後製團隊：中央社影音中心剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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