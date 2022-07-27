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【特派談新事S2E25】新加坡末日：吃不到海南雞飯怎辦？

2022/7/27 16:13（7/27 16:22 更新）
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圖為星馬最普遍國民美食海南雞飯。（中央社檔案照片）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：侯姿瑩／中央社駐新加坡特派

主題：「雞荒」無肉可賣

與「海南雞飯」幾乎畫上等號的新加坡，自馬來西亞6月1日發布禁止活雞出口令後，導致差點面臨無肉可賣的窘境，且不管飯店還攤販，都是價格直直漲，為什麼新加坡不養雞？除了肉的問題，其他糧食能自給自足嗎？

新加坡與馬來西亞爭「海南雞飯」發源地就算了，香港又來湊甚麼熱鬧？社區中的小販中心，最重要的用途是……？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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