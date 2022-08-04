中國射11枚飛彈 總統籲國人團結遏止不理性軍事行為

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中國發射11枚飛彈，總統府4日表示，總統蔡英文皆全程、全盤、即時掌握周邊情勢，並呼籲國人團結一心，共同遏止中國片面、不理性的軍事行為。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北4日電）中國發射11枚飛彈，總統府今天表示，總統蔡英文皆全程、全盤、即時掌握周邊情勢，國安團隊及國軍各單位也完整掌握相關訊息。並呼籲國人團結一心、朝野政黨團結一致，與全球民主夥伴一起，共同遏止中國片面、不理性的軍事行為，共同維護台海及區域的和平穩定。

總統府發言人張惇涵表示，中國持續且刻意升高的軍事威脅，總統府嚴正要求中國理性自制。

總統府晚間發布新聞稿，總統府發言人張惇涵表示，中國於今日下午約13時56分起，向台灣東北、西南，及東部周邊海域，發射共計11枚東風系列彈道飛彈。國安及國軍各單位皆即時掌握發射動態，並啟動相關防禦系統，確保國家安全，請國人安心。

張惇涵表示，中國持續且刻意升高的軍事威脅，尤其在國際繁忙的海空航道採取軍事行動，已單方面破壞台海現狀及印太區域的和平穩定，並侵害國際自由航行與全球貿易正常進行。對此，總統府嚴正要求中國理性自制。

張惇涵並說，蔡總統皆全程、全盤、即時掌握周邊情勢，國安團隊及國軍各單位也完整掌握相關訊息，也和行政部門密切協調連繫，並與區域周邊理念相近的國家共同合作，進行必要且適當的因應。

張惇涵強調，堅定守護國家主權、堅決捍衛國土安全、堅守民主自由防線，台灣不會退縮。總統府也呼籲，全體國人團結一心、朝野政黨團結一致，與全球民主夥伴一起，共同遏止中國片面、不理性的軍事行為，共同維護台海及區域的和平穩定。（編輯：蘇龍麒）1110804