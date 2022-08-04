北市府：防空避難所5771處 APP可查最近位置

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共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

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（中央社記者劉建邦台北4日電）中共解放軍今天起至7日在台灣周邊6處海域軍演。台北市政府盤點正常開放供民眾使用防空避難處所，共計5771處，可透過「北市警政APP」即時查詢距離最近的防空避難空間。

台北市建築管理工程處發言人鄭大川今天指出，為使全市456里設籍人口能迅速進入防空避難空間，盤點北市防空避難處所，包含北市警局提供公有避難處所，以及政府機關、學校、商業大樓、地下停車場、地下街等處，並結合民政局提供避難處所，共1417處，另成立管委會私有建物4354處。

他表示，經統計，台北市共有5771處防空避難處所，供正常開放民眾使用，可容納1287萬人。

台北市建管處指出，防空避難處所是在防空演習、戰爭發生或將發生時，接獲國防部發布管制疏散命令後，可正常開放民眾進入避難空間。

建管處表示，民眾可透過下載台北市警局「北市警政APP」，即時查詢當下距離最近的防空避難空間，以利掌握周邊避難位置及動線。

建管處指出，公寓大廈防空避難空間應隨時保持乾淨、暢通，才能在必要時發揮功效，同時提升居住品質及公共安全。（編輯：戴光育）1110804