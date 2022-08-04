更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
中共軍演
新聞專題
中共軍演4/22
首頁 / 地方

北市府：防空避難所5771處 APP可查最近位置

2022/8/4 15:25（8/4 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北4日電）中共解放軍今天起至7日在台灣周邊6處海域軍演。台北市政府盤點正常開放供民眾使用防空避難處所，共計5771處，可透過「北市警政APP」即時查詢距離最近的防空避難空間。

台北市建築管理工程處發言人鄭大川今天指出，為使全市456里設籍人口能迅速進入防空避難空間，盤點北市防空避難處所，包含北市警局提供公有避難處所，以及政府機關、學校、商業大樓、地下停車場、地下街等處，並結合民政局提供避難處所，共1417處，另成立管委會私有建物4354處。

他表示，經統計，台北市共有5771處防空避難處所，供正常開放民眾使用，可容納1287萬人。

台北市建管處指出，防空避難處所是在防空演習、戰爭發生或將發生時，接獲國防部發布管制疏散命令後，可正常開放民眾進入避難空間。

建管處表示，民眾可透過下載台北市警局「北市警政APP」，即時查詢當下距離最近的防空避難空間，以利掌握周邊避難位置及動線。

建管處指出，公寓大廈防空避難空間應隨時保持乾淨、暢通，才能在必要時發揮功效，同時提升居住品質及公共安全。（編輯：戴光育）1110804

「北市警政APP」可即時查詢距離最近的防空避難空間。（中央社檔案照片）
「北市警政APP」可即時查詢距離最近的防空避難空間。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機國防部：中共向台灣周邊海域發射多枚東風彈道飛彈美國海軍：雷根號在菲律賓海執勤北市警政APP增2功能 參考日警防癡漢設計
鄭大川
萬安演習7/25登場 北市盤點4686防空避難處維護救災安全 北市優先查報拆除狹小巷道違建
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國防部：中共向台灣周邊海域發射多枚東風彈道飛彈