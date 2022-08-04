軍方高層：共軍機艦若入侵台灣領海 完全無退讓空間

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（中央社記者游凱翔台北4日電）中共在台灣周邊海域軍演，範圍涵蓋領海。軍方高層今天表示，領海代表國家主權象徵，共軍如果在台灣領海演習，則國軍「完全沒有退讓空間」；國防大學所長馬振坤提到，國軍有具體因應計畫，但事涉機密無法公開。

美國聯邦眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 2日（Nancy Pelosi）訪台後，共軍隨即宣布，自今天中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

外界關注中共機艦若侵入台灣領海，國軍如何應處。軍方高層上午接受中央社訪問指出，領海代表國家主權象徵，共軍演習如果進入台灣領海，則「完全沒有退讓空間」，「我們軍人如果連這個都保護不了，也失去軍人價值」，這是很嚴肅的狀況。

國軍高層表示，中共在台灣領海劃設操演區域，具有相當程度挑釁意味，「中共此舉就是先破壞現況」；國軍具備反制能力，至於要怎麼做，會依照相關規定「該怎麼做、就怎麼做」，但細節無法透露。

另一名國防部官員告訴中央社記者，通常敵機進入台灣防空識別區（ADIZ）後，會先予以廣播警告，並派遣在空機因應，若持續逼近至特定距離後會以火控雷達鎖定，期間再配合操作壓迫航路等方式驅離；如果仍持續逼近甚至進入領空，則由國防部或總統府下達進一步指令。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，聯合國憲章授予國家武裝自衛權，國家主權範圍內的領海、領空若遭遇入侵，可視威脅情況採強制手段驅離，甚至「排除」。

蘇紫雲表示，國軍接戰規則（ROE）是依照國際法體系、以及「武力是最後使用的手段」（last use of force）等國際規則來制定，並視威脅情況應對以確保國家主權與安全。

至於國軍部隊目前未全面召回官兵並禁止休假，蘇紫雲認為，現在還沒到動員階段，提早動員可能會過度反應，不利掌握情勢；從各國案例觀察，遭遇類似情況時，作戰載具會提高實彈掛載比例，陸軍戰備部隊也會從排層級向上提升至連。（編輯：林克倫）1110804