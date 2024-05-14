廢止1年義務役期公投再辦聽證 釐清是否屬人事事項

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）由領銜人季節提出的「廢止義務役1年役期」公投提案，中選會今天再次舉行聽證，釐清本案是否屬公投法中不得公投的「人事」事項。季節認為，本案不涉及具體人事任命，顯然是沒有疑問的。

季節在去年12月8日領銜提出「您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布『將民國94年次（含）以後出生之役男義務役役期延長為1年』之公告？」全國性公民投票提案。

中央選舉委員會3月5日曾舉行聽證，釐清本案是否適用公投法中的「重大政策之複決」等議題。中選會今天再次舉行聽證，釐清本案是否屬公投法規定所稱「人事」事項，而不得作為公投提案。

季節表示，公民投票法第2條規定，人事事項不得作為投票提案，但立法理由也寫得很清楚，薪俸、人事事項涉及政府運作及管理執行，為維持文官系統完整性及安定性，不宜由人民行使公投。但「反兵役延長公投」是針對軍隊，沒有涉及文官系統、薪俸。

季節指出，有些人把兵役長短擴大解釋為也算人事事項，但公投法規定人事事項不得作為投票提案，立法理由是指文官系統，兵役延長顯然不涉及文官系統，就不適用公投法禁止公投的人事事項部分，顯然是沒有疑問的。

季節說，這也未涉及特定個人的具體人事任命問題，只是制度的偏好問題，要走回徵兵老路，還是延續募兵制。若從國外公投經驗來看，將募兵或徵兵的選擇交由人民決定，這是沒問題的，民主國家應尊重人民意願，希望公投提案能儘速通過，不要讓公投沒辦法在明年舉辦。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，依學理來看，人事不是只有人事任命，包括員額規劃、銓敘、教育訓練、考功績等；依照現代實務來看，五院人事組織業務職掌，也含括組織編制、員額規劃。

蘇紫雲說，從憲法層次到中央法規到專行法，都可看出兵役規劃精神，依兵役法第34條，國防部如果認為志願役士兵不足，就可恢復常備兵徵集。國防部不管採4個月軍事訓練或1年常備役，都是依法定權力執行，只需送立法院備查。

台北教育大學教育經營與管理學系助理教授呂理翔指出，義務役從4個月軍事訓練役改為1年是否屬人事事項，他比較採取否定見解，因為幾乎所有法律執行、各種政策、財務資源都跟人有關，如果都說是人事事項，那公投就很難成案，恐會賦予主管機關太大權限。

呂理翔說，如果要廢止某個公告，對94年後的役男權利可能受影響，應透過權利救濟方式進行才是正辦，至於要不要用公投方式，恐怕不是真正可以解決權利受影響的問題。廢止公告後是否能回到4個月軍事訓練役，法律會是真空狀態，不是公投可以解決的。

國防部資源規劃司長鄧克雄表示，義務役役期調整是為強化國軍作戰效能，有效維護國家安全，是盤點國軍戰力並就台澎防衛作戰所需兵力規模、組織結構完整評估後，才會同內政部依照兵役法，回復徵集94年次後役男服1年期義務役。

鄧克雄說，本案攸關國軍兵力結構、規模調整，屬政府運作及管理事項的人事範疇，依據敵情變化訂出員額，對所徵集兵源進行管理運用，都是人事事項的範疇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部役政司副司長陳裕興表示，現役常備兵役期1年是明確規範在兵役法中，且兵役役期是法律保留事項，政府機關並沒有逾越法律延長役期；公投題目用「兵役延長」是否妥適，應再考量。

聽證會結束前，會議主持人、中選會委員蒙志成說，依照行政程序法第64條第4項規定，這次聽證紀錄，指定於5月22日下午2時至5時在中選會閱覽室供陳述或發問人閱覽，並簽名或蓋章。（編輯：郭無患）1130514