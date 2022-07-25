萬安演習 新北：防空避難逾1萬處可容納千萬人

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市今天舉行萬安45號演習，設想板橋車站遭空襲進行消防及救災演練，市長侯友宜表示，全市建檔防空避難處所1萬598處，可容納逾千萬人，盼防空演練落實全民國防目標。

新北市政府今天配合萬安演習，侯友宜在副統裁官憲兵指揮部副指揮官少將夏德宇等人陪同下，展開事前演練，等到下午1時30分防空警報響起後，軍警即行管制，平時車水馬龍的新板特區，也出現街頭人車淨空避難的罕見場景。

警消在板橋車站進行遭空襲後消防滅火及救難作為，包括傷患包紮及機電設施搶修等，演練過程順利，車站內的旅客也依警消指揮避難。演習於2時結束。

侯友宜接受媒體聯訪表示，新北市人口眾多及面積遼闊，希望藉由萬安演習全民防空演練，達到全民參與、全民國防的目標。

侯友宜表示，新北市建檔防空避難處所1萬598處，可容納1645萬多人，供需比例已達全市人口數的4.14倍，今天演練是希望讓民眾事前有充分認知與準備、事中即時疏散避難及事後救災救援。（編輯：李錫璋）1110725