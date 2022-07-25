更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

萬安演習 新北：防空避難逾1萬處可容納千萬人

2022/7/25 15:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市今天舉行萬安45號演習，設想板橋車站遭空襲進行消防及救災演練，市長侯友宜表示，全市建檔防空避難處所1萬598處，可容納逾千萬人，盼防空演練落實全民國防目標。

新北市政府今天配合萬安演習，侯友宜在副統裁官憲兵指揮部副指揮官少將夏德宇等人陪同下，展開事前演練，等到下午1時30分防空警報響起後，軍警即行管制，平時車水馬龍的新板特區，也出現街頭人車淨空避難的罕見場景。

警消在板橋車站進行遭空襲後消防滅火及救難作為，包括傷患包紮及機電設施搶修等，演練過程順利，車站內的旅客也依警消指揮避難。演習於2時結束。

侯友宜接受媒體聯訪表示，新北市人口眾多及面積遼闊，希望藉由萬安演習全民防空演練，達到全民參與、全民國防的目標。

侯友宜表示，新北市建檔防空避難處所1萬598處，可容納1645萬多人，供需比例已達全市人口數的4.14倍，今天演練是希望讓民眾事前有充分認知與準備、事中即時疏散避難及事後救災救援。（編輯：李錫璋）1110725

侯友宜
林佳龍指警察過勞影響治安 侯友宜：不斷增加警力 市議員下跪表示感謝 侯友宜：自己也嚇一跳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族