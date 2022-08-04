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路透：共軍戰機軍艦多次短暫穿越海峽中線

2022/8/4 17:31（8/4 17:53 更新）
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共軍4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
共軍4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
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（中央社台北4日綜合外電報導）一名知悉內情的台灣消息人士告訴路透社，中國解放軍戰機軍艦昨晚開始多次短暫穿越台灣海峽中線，一直持續到今天早上。

由於事件敏感性而拒絕透露姓名的消息人士表示，在此期間，約有10艘中國海軍艦艇短暫越過中線，之後被台灣海軍艦艇驅離。

一直到今天中午，解放軍與台灣海軍軍艦仍停留在該地區附近。

這名台灣消息人士告訴路透社：「他們偷偷地進來，但被我們驅離了。」

這位知情人士說，與此同時，多架中國空軍飛機今天早上數次短暫越過中線，迫使台灣緊急出動戰機，並部署飛彈系統追蹤解放軍軍機動態。

「他們飛進來又飛出去，一次又一次。他們持續騷擾我們，增加我們的防空壓力。」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天結束訪台後，中國開始在台灣周邊地區進行針對性軍事演習。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110804

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