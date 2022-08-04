共軍射擊遠程火箭 國防部：外離島駐軍即時掌握動態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北4日電）國防部今天下午表示，中共展開軍演以來，國軍馬祖、烏坵、東引等外離島地區守軍便立即強化戒備，發現共軍下午在周邊地區進行遠程火箭等實彈射擊，顯示國軍即時掌握相關動態，並加強監控戒備。

共軍今天中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域進行實彈射擊，其中高雄外海演訓區域最近距離台灣陸地不到20公里。

國防部今天下午3時10分發布新聞稿表示，共軍約下午1時56分起向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈；國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。

國防部下午4時50分再度發布新聞稿指出，中共展開軍演以來，國軍馬祖、烏坵、東引等外離島地區守軍立即強化戒備，發現共軍下午在周邊地區進行遠程火箭等實彈射擊。

國防部強調，國軍即時掌握相關動態，防區部隊已通令各據點及戰備部隊，持續加強監控及戒備；對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。（編輯：林克倫）1110804