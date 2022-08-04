外資看中共軍演 台股仍具吸引力、維持中立評等

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美系外資4日表示，台股雖面臨半導體週期轉弱和非科技產品出口放緩，但估值仍具吸引力，維持台股「中立」評等。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北4日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，中共解放軍宣布今天起在台灣周邊海域軍事演習。美系外資表示，台股雖面臨半導體週期轉弱和非科技產品出口放緩，但估值仍具吸引力，維持台股「中立」評等。

美系外資發布研究報告指出，此次中共軍演規模似乎比1996年更大，當年海空運都受到干擾；根據彭博社估算，今年全球一半貨櫃船航線都通過台灣海峽，勢必影響航運。

美系外資維持台股「中立」評等，並點出台股面臨景氣循環的數項挑戰，包括出口及半導體週期受到歐美市場成長低迷影響而轉弱，以及全球局勢走向多極化帶來的長期估值不確定性。

不過，美系外資也說，台股估值具有支撐性，最近4季股價淨值比為2.1倍，比過去10年平均值更低0.3個標準差；台股目前股東權益報酬率為19%，相較過去10年平均值高出2.8個標準差。此外，今年以來外資累計賣超近新台幣1兆元，台股估值仍具吸引力，有助減緩相關疑慮。（編輯：張良知）1110804