學者：裴洛西訪台讓中共攻擊步驟提前曝光 台美應以敵練兵

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學者分析，美眾議院議長裴洛西訪台，提前讓中共對台政經與網路的攻擊步驟曝光，台灣、美國應藉此「以敵練兵」，操演未來的因應方案。圖為空軍基地進行防空演練。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北4日電）共軍今天中午起在台灣周邊6處海域軍演，學者分析，美眾議院議長裴洛西訪台，提前讓中共對台政治、經濟、社會與網路的攻擊步驟曝光，台灣、美國應藉此次中共威嚇作為「以敵練兵」，操演未來的因應方案。

國防部今天表示，中共下午1時56分起，向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。

國策研究院上午舉行「裴洛西訪台與台海危機」座談會，台灣智庫諮詢委員董立文表示，裴洛西訪台打亂中共對台強制統一進程，提前讓中共對台政治、經濟、社會與網路的攻擊步驟曝光。

董立文指出，裴洛西訪台後，有台灣民眾在中國遭抓捕、無人機掠過金門、共機跨越台海中線、在台灣周邊劃設6處演習區，甚至還有資安等威脅；這些跡象可得出一個結論，台灣目前面對「複合型國家安全危機事件」，更是「第4次台海危機」。

董立文強調，釐清中國對台動武不是「會、不會」的問題，而是「什麼時候與何種方式」的問題；因此，可藉此次中共各項威嚇作為，讓台灣與美國「以敵練兵」，操演未來因應方案。

國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤分析，共軍在台灣周邊6處海域實施針對性演訓，呈現共軍若對台發動全面軍事行動時的基本行動樣貌；但共軍實力是否能符合行動時所帶來的期望需求，例如透過岸基遠程火力壓制國軍第一階段防衛作戰能力，則必須要看演訓的具體行動細節判斷，目前仍無法預估。

馬振坤強調，以國軍擁有的防空、制海及固安等防衛作戰實力，共軍若執意犯台必然付出相當代價，但這次共軍演訓行動結束後，將徹底打破兩岸、兩軍存在多年的海峽中線默契；未來共軍機艦跨越海峽中線，及貼近台灣領海領空外緣活動的頻率將大幅增加，台灣海空防禦縱深將更受壓縮，國軍防衛作戰將面對更嚴峻挑戰。

馬振坤建議，從這次共軍在台灣周邊的演訓可印證，國軍除發展不對稱戰力外，必須維持一定規模的基本戰力，台灣四面環海不同於烏克蘭，維持可恃海空戰力暨視距外打擊能力，是戰時避免遭共軍封鎖重要條件，不可偏廢。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲則表示，裴洛西訪台贏得國際支持，更凸顯中國是麻煩製造者，但台灣也應由戰略層次思考，擺脫、降低外交困境；最佳與最急迫方案是增加國防投資，藉此儘速獲得增加防衛能力、增加外交籌碼（有國防才有外交話語權）與獲取國防經濟等3大效益。（編輯：林克倫）1110804

共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

國策研究院4日上午舉行「裴洛西訪台與台海危機」座談會，國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤出席。中央社記者游凱翔攝 111年8月4日

國策研究院4日上午舉行「裴洛西訪台與台海危機」座談會，台灣智庫諮詢委員董立文出席。中央社記者游凱翔攝 111年8月4日