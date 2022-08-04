總統府國防外交部等官網曾遭駭 政院：無資安危害
2022/8/4 11:52（8/4 12:36 更新）
行政院發言人羅秉成4日表示，總統府、國防部、外交部等部會網站3日皆遭網路攻擊，目前沒發生資安危害情形。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院發言人羅秉成今天表示，總統府、國防部、外交部等部會網站昨天皆遭網路攻擊，已經啟動加強防護機制，目前沒有發生資安危害情形。
美國聯邦眾議院議長裴洛西
（Nancy Pelosi）2日深夜抵台，昨天下午結束訪問行程離台；裴洛西訪台期間，總統府、國防部、外交部陸續傳出官方網站遭網路攻擊。
生日：1940年3月26日
裴洛西小檔案
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。
生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：
- 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
- 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
- 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
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羅秉成今天主持行政院會後記者會指出，這段時間公務機關遭網路攻擊流量最高落在8月2日，是單日最高攻擊量的23倍，其餘日子攻擊流量也達平日2倍左右。
他表示，總統府、國防部、外交部等昨天都受到資安攻擊，但因已啟動加強防護機制，沒有發生資安危害情形；近日因為攻擊對象、樣態多變，政府會隨時掌握。
羅秉成說，總統府、國防部等部會官網為政府一級資安防護對象，行政院資安長、政院副院長沈榮津已請行政院資安處24小時巡檢部會網站，提高戒備。
他表示，這幾天公務機關遭網路攻擊頻率、次數比以往高，攻擊樣態主要是侵入系統，所幸平時資安演練韌性足夠，未造成危害，但資安問題不分公、私部門，應一體防護，阻擋資安攻擊。（編輯：謝佳珍）1110804
外交部官網一度無法連線。（中央社）
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