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國防部官網3日遭駭 經處理已恢復正常運作

2022/8/4 09:41（8/4 10:01 更新）
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國防部全球資訊網3日晚間陸續遭受阻斷服務攻擊並因流量過大致服務中斷，4日凌晨12時30分恢復正常運作。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
國防部全球資訊網3日晚間陸續遭受阻斷服務攻擊並因流量過大致服務中斷，4日凌晨12時30分恢復正常運作。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社台北4日電）國防部今天表示，監控發現國防部全球資訊網昨晚11時4分起，陸續遭受阻斷服務攻擊（DDoS），並於昨晚11時27分因流量過大致服務中斷；經流量清洗及惡意中繼站阻擋後，已於今天凌晨12時30分恢復連線，正常運作。

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國防部上午透過新聞稿表示，國軍資安防護管理中心持續加強監控，並與行政院等各部會政府機關密切進行資安聯防，以維護國軍整體資訊安全。

美國聯邦眾議院議長裴洛西

裴洛西小檔案

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。

生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：

  • 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
  • 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
  • 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
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（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問，總統府官網當天下午約5時15分起，遭受境外DDoS攻擊，攻擊流量為平日的200倍，導致官網一度無法顯示，經總統府立即處置，20分鐘內恢復正常運作。（編輯：郭無患）1110804
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