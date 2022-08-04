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桃機疑遭駭 桃機公司：官網恢復內網及APP正常

2022/8/4 11:36
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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）中共解放軍今天中午12時至7日中午12時在台灣周邊進行軍演，桃園機場官網一度傳出因駭客攻擊無法進入，桃機公司表示，官網不穩已修復，而內網、機場app及機場營運正常。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

隨著裴洛西訪台，部分台鐵車站、超商的電視及電子看板，陸續出現遭駭客入侵的現象，有民眾就發現，桃園國際機場公司官網「卡卡的」，有時點選部分選項畫面會呈現一片空白，但有時又能正常操作，懷疑是否也遭到駭客入侵。

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相關人士私下指出，駭客曾多次企圖登錄桃園機場網站伺服器未成功，但也引發啓動防駭機制，駭客並未駭入系統，不過持續攻擊造成早上網站因處理駭客消耗太多資源無法瀏覽，在工程人員排除後已恢復正常，而駭客攻擊的動作仍然持續，桃機公司也在嚴密監控處理。

桃園國際機場公司上午也發布說明稿表示，桃園機場官網從上午8時許連線不穩定，但網路狀況已於11時許解除，至於內網、機場app及機場營運等運作正常，桃機公司將持續密切監控狀況，即時應變。（編輯：張銘坤）1110804

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