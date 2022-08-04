警政署：全國防空避難設施10萬餘處 APP網站可查

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（中央社記者劉建邦台北4日電）中共解放軍今天起至7日在台灣周邊海域軍演。警政署指出，全國共有10萬餘處防空避難設施，總容納人數為8655萬餘人，相關資訊可至民防指揮管制所官網、下載「警政服務APP」查詢。

警政署今天發布新聞資訊表示，民防指揮管制所自民國109年10月起著手開發防空疏散避難專區，公開防空避難資訊，例如地址、位置及容納人數等，分階段上傳，經統計至今，全國防空避難設施有10萬5000餘處，總容納人數達8665萬餘人。

為讓民眾方便查詢防空避難設施地點，警政署把相關資訊設在「警政服務APP」及民防指揮管制所官網的資訊公開欄位「警政署防空疏散避難專區」，以供查詢。

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依「警政署防空疏散避難專區」網頁，內有全國各縣市防空避難設施，並提供注意事項，針對平時準備，可利用手機截圖或下載離線地圖標註辦公處所或住家附近防空避難設施，預先儲存，以利隨時或網路斷線查閱。

面對緊急應變部分，警政署指出，若遇戰時或戰爭將發生時，除依平時自行儲存資訊，盡速避難外，也可依現地標示（黃色防空避難設備標誌牌）或聽從軍、憲、警及民防人員引導，進入防空避難處所避難。（編輯：戴光育）1110804