馬克宏訪格陵蘭 反對俄羅斯調解以色列與伊朗衝突

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（中央社巴黎/哥本哈根15日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在訪問格陵蘭給予支持期間表示，俄羅斯缺乏挑調解以色列與伊朗之間危機的公信力，拒絕美國總統川普提出的建議。

川普今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，他對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）調停以色列和伊朗之間的衝突一事持開放態度，馬克宏則表示他反對這樣的構想。蒲亭出兵烏克蘭時，曾拒絕川普試圖促成俄烏停火的努力。

馬克宏說：「我不認為目前正捲入高強度衝突、多年來都決定不遵守聯合國憲章（UN Charter）的俄羅斯能作為調停者。」

馬克宏還說，法國並未參與以色列對伊朗發動的任何攻擊。

路透社報導，馬克宏在前往加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會前，造訪丹麥自治區格陵蘭。格陵蘭有權宣布獨立，而川普揚言要接管這座北極島嶼。

馬克宏在與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）和格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）召開的記者會上表示，這座島嶼受到「掠奪性野心」威脅，其處境對全體歐洲人來說可謂一記警鐘。

馬克宏說：「格陵蘭是非賣品，不可被奪取。」他還表示，他在出訪前已與川普談過，會在G7峰會上和他談論格陵蘭議題。

他說：「我相信有有一條明確的道路，可以透過合作而不是挑釁或對抗，來共創更美好的未來。」

然而，馬克宏說他最終仍質疑美國會入侵格陵蘭。

他說：「我不認為美國這個盟友和朋友，最終會對另一個盟友做出侵略性的行動。」還說他認為「美國依然致力於北大西洋公約組織（NATO）和我們關鍵且歷史性聯盟關係中」。

川普曾表示，他想要讓美國接管這座礦產豐富、戰略位置重要的北極島嶼，且不排除使用武力。副總統范斯（JD Vance）今年3月曾訪問駐格陵蘭美軍基地。

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馬克宏是川普直接威脅要「拿下」格陵蘭後，首位訪問格陵蘭的外國領袖。

根據法國公眾意見機構（IFOP）為NYC.eu所做、昨天公布的民調，77%的法國人和56%美國人不同意美國併吞格陵蘭，43%的法國人支持法國使用軍事力量阻止美國入侵格陵蘭。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140616