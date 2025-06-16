以色列空襲警報大作航班停飛 大批遊客度假泡湯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷15日綜合外電報導）以色列與伊朗爆發衝突，數以千計在以色列觀光的旅客不是被空襲警報驚醒、匆忙跑到防空洞，就是必須在觀光景點尋找逃生路線，導致度假計畫被打亂。

路透社報導，以色列本月13日凌晨突然襲擊伊朗，關閉全國領空並請民眾待在原地，因為這兩個中東宿敵開始進行致命的相互攻擊。

以色列觀光部估算，這波暴力事件造成約4萬名遊客滯留以色列。航空公司取消航班直到另行通知，導致旅客必須決定是否繼續等待，或花大錢從鄰國繞道。

來自美國加州的喬納（Justin Joyner）帶著兒子與住在內華達州的父親在耶路撒冷度假。由於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊陷入長期衝突，他們原本就預期行程可能會中斷。

但和大多數當地人一樣，他們沒有料到會碰到一場全新戰爭。

喬納在東耶路撒冷的旅館受訪，過去兩晚，可以從這裡看到伊朗彈道飛彈像流星雨般劃過天空。他說：「我們沒有預料到以色列會攻擊伊朗。這是完全不同等級的情勢升級。」

他說：「感受到頭上有飛彈遭攔截產生的震波，並帶著家人躲進地下防空洞，真的會讓人感到不安。在美國根本不會想到這種事。」

住在克里夫蘭的醫師葛拉瑟（Greer Glazer）來到耶路撒冷參加護理培訓計畫，當空襲警報響起時，她必須衝下旅館10層樓梯才能抵達防空洞；自13日晚間以來，警報經常響起。

她說：「我覺得很安全，但在熟睡時被驚醒，然後跑到安全屋，這是最難的一部分。我家人嚇得要命…他們以為這是一整天不間斷的破壞，但情況並不是那樣。」

葛拉瑟原定本月29日返國，但正考慮提前離開，而最容易離境的路徑是透過陸路口岸進入鄰國約旦，之後再從僅於白天營運的安曼機場搭機離開。

但不是每個人都趕著離開。

來自倫敦的圖里姆（Karen Tuhrim）到以色列探視住在特拉維夫（Tel Aviv）的女兒。她說：「才來兩天，以色列就攻擊伊朗。所以現在我被困住了。」

透過 Google News 追蹤中央社

和耶路撒冷不同的是，特拉維夫遭伊朗飛彈直接攻擊，圖里姆必須在旅館防空洞進進出出。但她說，她覺得很安全，很高興可以待在女兒附近。

以色列觀光部已為滯留旅客設置全天候虛擬服務台，提供英語和希伯來語服務。然而，所有博物館都關閉，直到另行通知，前往耶路撒冷舊城的入口也禁止非居民進入，許多商店也持續關閉。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140616