明尼蘇達2州議員及配偶遭槍擊 槍手落網

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（中央社明尼阿波利斯15日綜合外電報導）美國廣播公司新聞網（ABC News）地方台記者在社群平台X發文表示，昨天冒充警察，在明尼蘇達州殺害民主黨州議員的槍手，已於今晚被捕。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）先前將此案定調為「出於政治動機的暗殺」。

美國廣播公司新聞網報導，57歲的博爾特（Vance Boelter）在明尼蘇達州綠島鎮（Green Isle）附近的自家農場遭逮捕。消息人士表示，他在今天稍早被監視器拍到出現在一條步道上，隨後被拘捕。

昨天凌晨，警方在明州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）和其夫婿馬克（Mark Hortman）位於布魯克林公園（Brooklyn Park）的家中與博爾特對峙時，博爾特徒步逃離。霍特曼夫婦均已遇害。

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博爾特先開槍擊傷明州參議員霍夫曼（John Hoffman）與他的妻子後，轉往霍特曼夫婦住處行凶。

案發後，距犯罪現場約1小時車程的錫布利郡（Sibley County）當局發現嫌疑人的車輛，隨即指示居民緊閉門窗。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140616