川普79歲生日盛大閱兵 全美多地同步爆發「無王日」示威

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）79歲生日這天，美國總統川普今天在華盛頓揭開他夢寐以求的閱兵式序幕。與此同時，全美「無王日」示威如火如荼進行當中，數以萬計抗議者走上街頭，稱川普為「獨裁者」。

法新社報導，川普今天走上白宮前一個巨大的舞台後行禮，兩輛巨型戰車停在附近，現場鳴放21響禮炮，奏響國歌。

川普稍早在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，盛讚這是「美國的大日子！」

這次閱兵式是要慶祝美國陸軍成立250週年，也恰逢川普生日。

閱兵原定包括戰車、飛行表演和近7000名士兵，但稍早「無王日」（No Kings）示威者走上紐約、洛杉磯、華盛頓、休士頓和亞特蘭大等城市街頭，凸顯了美國嚴重的政治分歧。

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明尼蘇達州一位民主黨議員及其夫婿遇害，也為閱兵式蒙上陰影。

川普迅速譴責發生在明尼阿波利斯市郊的攻擊事件，明尼蘇達州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）與夫婿在事件中身亡，另一位州議員及妻子則因槍傷入院。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140615

閱兵式14日揭開序幕，軍用車輛列隊前進。（路透社）

川普出席閱兵式。（路透社）

加州響應「無王日」（No Kings Day）抗議，舊金山示威群眾高舉「沒有國王」等標語。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年6月15日