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洛杉磯示威擴大至全美各地 加州準備提告川普

2025/6/12 14:00（6/12 14:19 更新）
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美國加州洛杉磯民眾10日上街抗議政府大力掃蕩非法移民。（路透社）
美國加州洛杉磯民眾10日上街抗議政府大力掃蕩非法移民。（路透社）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國強硬掃蕩無證移民的政策連日來引發的示威活動，已從加州洛杉磯擴大至全國多地；同時，加州也準備針對總統川普部署軍隊一事，與白宮展開法律訴訟。

法新社報導，美國第2大城洛杉磯（Los Angeles）連續第6天有超過千人群聚，走上街頭和平遊行。

市府官員預料將連續第2晚實施宵禁，試圖控制入夜後的破壞和洗劫行為。洛杉磯面積達約1300平方公里，僅有少數街區發生洗劫事件。

洛杉磯市長10日宣布市中心部分地區實施夜間宵禁，執法人員在宵禁宣布後站崗。（路透社）
洛杉磯市長10日宣布市中心部分地區實施夜間宵禁，執法人員在宵禁宣布後站崗。（路透社）

66歲退休教師、抗議人士史特吉斯（Lynn Sturgis）對法新社表示：「我會說，示威主要地點絕大多數情況都還算平靜。」

大多平和的抗議活動會在警方試圖帶走非法移民時突然升溫，但放火燒自動駕駛計程車和向警方投擲石塊這類零星暴力事件的因應作為上，洛杉磯警察局8500名警員並非毫無經驗。

川普卻不顧州長紐松（Gavin Newsom）反對，下令部署加州國民兵（National Guard），成為數十年來第1位採取這類行動的美國總統。

共和黨籍的川普也揚言將在其他民主黨執政州部署國民兵，儘管如此，抗議群眾似乎未因此卻步。

據報導，密蘇里州聖路易（St Louis）、北卡羅來納州羅里（Raleigh）、紐約曼哈頓、印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）和科羅拉多州丹佛等地都傳出示威活動。

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根據報導，在德州聖安東尼奧（San Antonio），數百人在市政府附近遊行並高呼口號，共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）則已部署該州的國民兵。

美國陸軍14日將舉行建軍250週年紀念活動，今年加碼在華府憲法大道（Constitution Avenue）舉行閱兵，當天恰逢川普79歲生日。預計當天全美將出現「不要國王」（No Kings）的抗議活動。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140612

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