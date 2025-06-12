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川普偕第一夫人看「悲慘世界」 歡呼聲和噓聲四起

2025/6/12 13:48
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今晚現身甘迺迪中心欣賞經典音樂劇「悲慘世界」（Les Miserables）時，現場歡呼聲和噓聲此起彼落。這座表演藝術殿堂正在經歷由川普主導的保守派改組。

路透社報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）進入總統包廂，準備觀賞演出時，現場觀眾反應兩極，反映他對這個藝文機構進行徹底改革所引發的情緒。

川普撤換甘迺迪中心前主席與董事會其他成員，矢言將徹底整頓這個被他批評為「過於自由」的機構。甘迺迪中心是美國頂尖表演藝術場館之一，長期享有跨黨派支持。

自川普接管甘迺迪中心以來，售票率持續下滑，包括百老匯熱門音樂劇「漢密爾頓」（Hamilton）等節目紛紛取消在這座擁有2300個座位劇院演出的計畫。

在今天的演出中，有幾位身穿華麗服飾的變裝皇后坐在觀眾席中，似乎是針對川普抨擊甘迺迪中心曾舉辦變裝秀的回應。

川普在中場休息時走出總統包廂，有人高喊著「洛杉磯萬歲」（Viva Los Angeles）。川普派遣國民兵和陸戰隊到這座位於加州的城市，因應移民當局掃蕩非法移民引發的抗議活動。

川普此行是為了替甘迺迪中心募款，他表示已募得超過1000萬美元。

穿著男士無尾半正式禮服的川普在紅毯上對記者說：「我們會讓這個地方變得非常出色。我們資金充裕，今晚募得了很多錢，我們會投入大量資源，讓這座表演藝術中心重回巔峰。」

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除了川普伉儷，前來觀賞這場演出的還有副總統范斯（JD Vance）、司法部長邦迪（Pam Bondi）、以及衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

范斯今年稍早與夫人來到甘迺迪中心欣賞演出時，現場也響起陣陣噓聲。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140612

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