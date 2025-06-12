美國抗議潮延燒華盛頓州 斯波坎市實施宵禁多人遭拘留
2025/6/12 14:13（6/12 14:38 更新）
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國西北部華盛頓州斯波坎市（Spokane）發生群眾抗議總統川普政府掃蕩非法移民的活動後，市府今天宣布實施夜間宵禁。
法新社報導，市長布朗（Lisa Brown）辦公室在臉書（Facebook）發文說，布朗已宣布今天晚間9時30分開始宵禁，持續到明天清晨5時。
美聯社提到，宵禁不適用於執法人員、緊急單位人員、媒體、離開當地體育設施所舉行足球比賽的人員、住在當地的居民以及上下班通勤民眾。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
斯波坎市的移民暨海關執法局（ICE）辦公室外頭今天下午發生抗議活動，市長隨後祭出市中心宵禁。
當地電視台KXLY-TV報導，數名抗議民眾在移民暨海關執法局大樓外遭到拘留。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140612
延伸閱讀洛杉磯市中心部分宵禁 市長：阻止破壞搶劫行為美大動作搜捕非法移民掀示威潮 紐約數千人遊行高喊「沒有仇恨」洛杉磯示威擴大至全美各地 加州準備提告川普美指揮官警告洛杉磯情勢 稱國民兵曾拘留人又改口川普派兵進駐洛杉磯 美國民調47%反對
- 美國抗議潮延燒華盛頓州 斯波坎市實施宵禁多人遭拘留2025/06/12 14:13
- 2025/06/12 14:00
- 2025/06/12 12:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
洛杉磯示威擴大至全美各地 加州準備提告川普