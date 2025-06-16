苗縣轎車自撞民宅全車跑光 警查獲越籍移工肇逃

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）越南籍陳姓移工駕駛自小客車搭載3名同鄉行經苗栗縣公館鄉石墻村，突然失控衝撞2戶民宅，車內4人下車徒步逃離現場，警方事後透過車籍約談陳男到案，陳男辯稱，因當下擔心害怕才會肇事逃逸。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，苗栗公館鄉石牆村2戶宅15日遭自小客車衝撞，造成自小客車及民宅受損，公館分駐所獲報後趕往現場，但肇事車輛駕駛和乘客已經逃逸無蹤，員警立即調閱路口監視器畫面，發現車內一共4人，於肇事後下車徒步逃跑。

受害屋主表示，肇事車輛在轉彎後，突然失控加速，先擦撞門口的水錶和隔壁的花圃，緊接著又轉向撞上對面的民宅，導致車頭凹陷毀損，才停了下來，所幸當時大家都在屋內，否則後果不堪設想，其中一戶受害屋主，聽到撞擊聲出門查看，發現駕駛肇事還追了上去，但還是來不及阻止對方逃逸。

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警方表示，經透過車籍資料找到菲律賓籍車主，對方表示車輛借給越南籍友人，進一步約談37歲陳姓越南籍男子到案說明，他才坦承，因為撞到民宅，擔心遭到當地居民報復，才會和其他同鄉一起逃離現場。至於詳細肇事原因，以及3名乘客身分尚待調查釐清。

警方指出，陳姓移工有工作簽證、駕照，到案時酒測值為0，依據道路交通管理處罰條例第62條第1項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。提醒民眾，發生事故時，須依規定在場處置，避免觸法。（編輯：謝雅竹）1140616