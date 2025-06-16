影帝李康生涉闖養殖場撿海膽 遭依竊盜罪送辦

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（中央社記者王朝鈺新北16日電）金馬影帝李康生涉嫌與許姓男子到新北市貢寮區一處九孔養殖場撿拾池內2顆海膽，遭獲報到場警方逮捕，詢後依竊盜罪嫌送辦。李康生事後透過社群平台致歉，並捐款社福機構。

根據養殖場監視器畫面，李康生和許男5月22日晚間7時闖入養殖場，許男在岸邊持手電筒照明，李康生則在池內用網子捕撈海膽，吳姓業者透過監視器發現後立即通報瑞芳警分局。

警員陪同業者到場時，2人已將2顆價值共約新台幣500元的海膽丟入池內，警方詢後將2人依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，5月23日經檢察官複訊後，2人均予以請回，檢警後續將進一步查證，以釐清案情。

李康生今天在社群平台Instagram發文表示，「美麗的誤會」，他因長期飽受斜頸症困擾，所以有空會去浮潛放鬆脖子，5月中下旬天氣熱，加拿大的同學回台北找他玩，2人相約去海邊浮潛消暑，因為浪大跑到九孔池避風浪。

李康生說，當時晚上天色昏暗，以為是廢棄沒人養的九孔池才會下池子玩水，他「愛現」撿了2顆海膽想表現給同學看，池主報警才知道是有人養的九孔池，事後覺得萬分抱歉，誤入別人養殖的九孔池。

吳姓業者向中央社記者表示，養殖場池底遍布整齊排列的石頭，先前曾因竊賊闖入為捕撈九孔等把石頭打亂，將鮑魚、九孔和海膽壓死，池內環境一旦遭破壞，後續要處理會很繁瑣。

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吳姓業者說，案發後李康生和許男態度很好，一直向他道歉，他提出和解條件是捐款新台幣3萬6000元給養老院或是孤兒院，李康生允諾且已捐款。

李康生在2013年的第50屆金馬獎，以電影「郊遊」榮獲最佳男主角，今年3月再以劇情長片「默視錄」，拿下第18屆亞洲電影大獎最佳男配角。（編輯：黃名璽）1140616