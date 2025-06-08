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蔡明亮巴塞隆納大師講座 鼓勵年輕電影創作者做自己

2025/6/8 19:45
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（中央社記者胡家綺巴塞隆納8日專電）「蔡明亮導演電影回顧展」本月在西班牙巴塞隆納舉行，蔡明亮受邀出席開幕式與3場大師講座，不藏私向影迷分享藝術創作心路經歷，並鼓勵年輕電影創作者「做自己」。

駐西班牙代表處文化組與加泰隆尼亞電影資料館（Filmoteca de Catalunya）攜手合辦為期1個月的「蔡明亮導演電影回顧展」，自6月4日至7月5日，選映16部蔡明亮的影像藝術作品，完整回顧蔡明亮30多年來的創作歷程。

駐西班牙代表處文化組特地邀請蔡明亮以及演員李康生和亞儂‧弘尚希前來巴塞隆納參與4日的影展開幕式，並與當地重要藝文機構合辦3場「大師講座」，由蔡明亮親自出席分享其執導經驗、創作及美學理念，和當地影迷面對面交流對談。

第1場大師講座「蔡明亮：行者十步、創作及美學」5日上午在加泰隆尼亞電影資料館舉行，共吸引約190名電影相關科系學生和年輕影視工作者報名參加。蔡明亮雖然在旅途中稍微感冒、身體微恙，但面對現場眾多年輕創作者殷切求知的眼神，仍然精神奕奕回應學生們的踴躍提問。

有學生問他「怎麼被看見」，蔡明亮答說，要很努力、要投入到創作裡，但這也不保證會被看到，他表示，「我沒有辦法給你方法，我的經歷是把每一個作品都當作很難得的機會。」他也提到，他從一開始拍電影時，就知道拍電影是一件很難的事，「所以我告訴我自己，我一輩子拍10部就OK了，到目前我拍了11部長片，我覺得很滿足。」

當影迷問及他喜歡的電影時，蔡明亮說他喜歡「電影感很強烈」、「有著清楚作者風格」的電影，譬如英國懸疑電影大師希區考克（Alfred Hitchcock）、美國好萊塢大導演約翰·福特（John Ford）、瑞典電影大師英格瑪．伯格曼（Ingmar Bergman）等；華語電影裡，他最喜歡武俠電影宗師胡金銓的電影以及他的美學概念。

至於西班牙導演，他喜歡超現實大師布紐爾（Luis Buñuel）、以及國寶級導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的某些電影。

蔡明亮也邀請學生們思考「電影與劇本」的關係，他表示，他的劇本都非常簡單，是申請不到資金的，可是思考劇本的過程能讓他建構起電影的感覺。他提到，「電影工業」會限制創作，「因為你必須要有劇本、你要找到錢，劇本就變成了承諾，你得讓出資者知道你在拍什麼」，所以「電影變成了你的劇本，但它通常不是你的電影。」

蔡明亮指出，他近幾年開始思索，「我們一定要看到有劇本的電影嗎？」他說，電影變成了工業的過程，「我們就被限制住了」，沒有新鮮感、沒有創造，只是把一個故事講清楚、把一些情緒表達清楚，長年都是一樣的做法，電影變得僵化了。

但他也指出，他不是鼓勵大家不要寫劇本，他只是想提醒大家思考，「除了寫劇本外還有什麼別的方法拍電影？」他建議學生們不要停止思索「電影是什麼？」他認為，「電影不是劇本，電影有很多的可能性。」

他舉「行者」系列作品為例，影片裡面只有一個人在走路，但是他拍了90分鐘，他覺得很好看，給不同的人不同的感覺，「這樣可以是一部電影嗎？」他還提到，因為拍了「行者」，他「被一根救命繩子從寫故事的陷阱裡拉出。」

蔡明亮強調，「我不要用一個故事來說服你，說服你的是畫面。」

有學生問他是否是「計劃型」的導演，蔡明亮回說，他是個冷靜的導演，不會思考市場的問題，他只是在每個生命的階段中，表現他想表現的東西，在電影裡講他對生命的感受與生活的感覺，反映他活在世界的心境。

蔡明亮表示，作為導演，他沒有方法解決世界上的任何問題，他對於許多問題通常沒有答案，只是做出反應，但「至少我能做出反應」。他認為「我做我自己做得非常快樂」，他也鼓勵現場年輕的電影創作者「做自己」。

今年28歲的戈比（Federica Gobbi）來自義大利，目前正在巴塞隆納龐培法布拉大學（Universitat Pompeu Fabra）攻讀博士學位，主修領域為當代華語電影。她在大師講座後告訴中央社記者，對於所有研究電影的學生、教授與研究生來說，能夠親眼見到蔡明亮導演、甚至對他提問，是「獨一無二的機會」。

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戈比說，她有幸參加蔡明亮2022至2023年在巴黎舉辦的回顧展，但這是蔡明亮導演第一次來到巴塞隆納，學生們問得起勁，蔡明亮也有問必答，且答得鉅細靡遺。她說：接下來2場大師講座，「她也不會缺席」。

除了5日在加泰隆尼亞電影資料館的大師講座外，蔡明亮也出席了6日在巴塞隆納電影學校（Escuela de Cine de Barcelona, ECIB）舉辦的大師講座、以及今天在米羅基金會（Fundació Joan Miró）的短片放映會及映後講座。（編輯：陳慧萍）1140608

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