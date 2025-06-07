澎湖推動馬糞海膽養殖 陳光復：未來全年可供應

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（中央社澎湖縣7日電）澎湖縣政府推動「馬糞海膽」養殖產業有成，未來全年都可吃到有履歷的海膽，縣長陳光復今天在成果發表會中，盛讚海膽是「人間美味」。

澎湖縣農漁局為促進澎湖海洋資源保育與漁業永續發展，在112年9月公告修正開放合法養殖業者申請「白棘三列海膽（俗稱馬糞海膽）」養殖，同步進行技術輔導與飼料開發，建構馬糞海膽養殖完整產業鏈。

農漁局今天舉行「馬糞海膽」養殖產業成果發表，推出海膽握壽司、海膽芙蓉蛋、白玉海膽捲等有海膽的相關產品，縣長陳光復在品嚐海膽後表示，海膽養殖可控制產量，全年都可供應，並盛讚海膽如人間美味。

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農漁局表示，澎湖「馬糞海膽」養殖，目前有3戶馬糞海膽育苗場，2戶已可穩定供應種苗；12戶陸上魚塭養殖場，經過年餘的培育養殖，其中已有4戶成功養殖海膽上市銷售，另有5戶從事海上養殖區進入試養階段，整體產業規模逐漸擴大。

澎湖水產種苗繁殖場指出，馬糞海膽養殖今年已完成販售2萬6100粒馬糞海膽種苗，場內目前尚有種苗11萬粒，未來可達到年產10萬粒，種苗供應穩定，足以支援養殖戶需求，為養殖作業打下堅實基礎。（編輯：李錫璋）1140607