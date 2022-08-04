外交部：強烈譴責中國效法北韓任意試射導彈

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（中央社記者游凱翔台北4日電）中共今天下午區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈。外交部批評，對於中國政府效法北韓，任意在接近他國水域試射導彈，外交部予以強烈譴責，並要求自我克制。

國防部今天傍晚5時30分發布新聞稿表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

外交部傍晚也發布新聞稿指出，中國今天向台灣東北部及西南部周邊海域（國防部已更正為北部、南部及東部海域），發射多枚彈道飛彈，威脅台灣國家安全，造成區域緊張情勢升高，也影響正常國際交通與貿易。

外交部批評，對於中國政府效法北韓，任意在接近他國水域試射導彈，外交部予以強烈譴責，並要求自我克制。

外交部也呼籲國際社會，共同譴責中國對台的軍事威脅，也籲請世界各國持續聲援民主台灣，共同捍衛自由民主價值、維護以規則為基礎的國際秩序，和印太區域的自由與開放。（編輯：蘇志宗）1110804