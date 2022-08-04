中共演習台股動盪 金管會：評估是否推限空令

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（中央社記者謝方娪台北4日電）中國在台海周邊實施軍演，台股面臨壓力測試，金管會強調，短期內投資人信心可能受影響，但中長期仍將回歸基本面，金管會將緊盯國內外政經情勢、台股表現、外資匯出入動向對台股影響，將評估是否推出限制放空等救市措施。

中國4日起在台海周邊實施軍演，受台海情勢升溫衝擊，台股今天盤中重挫逾200點，最低至14545.69點，尾盤跌幅收斂，終場下跌74.82點，收在14702.2點，跌幅0.51%，成交量新台幣1954.8億元。

金管會證期局副局長張子敏表示，金管會將密切注意金融市場變化，中國在台海周邊實施軍演，短期內對投資人信心可能造成部分影響，但中長期仍將回歸基本面，金管會將緊盯總體經濟、台股表現、外資資金匯出入動向對台股影響，必要時採取相關穩定措施。

張子敏說，上市櫃公司今年6月營收年增15.21%，前6月營收年增11.04%，截至6月底台股本益比為10.86倍，現金殖利率達4.76%，加計股票股利為4.93%，均顯示台股基本面尚稱穩健。

今年截至8月3日止，台股下跌18.89%，韓國下跌17.34%、深圳下跌19.35%、美國那斯達克下跌19.03%、香港下跌15.52%，張子敏指出，基本上台股表現仍介於國際主要股市之間。

因美國聯邦眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）近日訪台，中國展開多項對台灣的經濟制裁，恐衝擊國內產業。

金管會目前已採取2大措施因應，第一，請上市櫃公司評估情勢變化對公司財務及業務影響，及時發布重訊對外說明，並辦理主題式業績發表會、法人說明會等；其次，金管會已請上市櫃公司評估實施庫藏股。

張子敏表示，後續評估市場交易狀況，金管會會再評估是否推出限制放空等救市措施。

為保障股東權益並強化投資人信心，金管會7月已啟動救市措施，包含7月14日提醒上市櫃公司可視資金調度適時評估實施庫藏股，7月15日起放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。

張子敏說，金管會已請證交所和櫃買中心持續注意中國打壓措施對上市櫃公司財務和業務影響情形，若發生對股東權益或證券價格有重大影響情事，將要求上市櫃公司依規定及時發布重訊。

金管會視股市整體情形，平常會定期或不定期召開股期市會議，如今面對台海動盪，目前金管會尚無召開臨時股期市會議。（編輯：潘羿菁）1110804