中共軍演首日 逾百班機及船舶繞道進出台灣

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共軍4日中午起在台灣周邊6海域軍事演訓，距西南演訓地點較近的高雄旗津商船、漁船明顯增多。中央社記者洪學廣攝 111年8月4日

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中共今天中午12時起到7日中午12時，在台灣周邊海域軍事演習。交通部統計，至下午4時，有74架次班機及35艘船舶繞道進出台灣，避開危險區。

交通部發布新聞稿表示，交通部長王國材要求民航局及航港局應變小組，因應中共在台灣周邊海域的軍演，持續密切掌握海空域航機及船舶動態，務必以航行安全為首要目標。

交通部表示，空運方面，因臨時危險區影響台灣領空的國際航路，由航管引導航機避開危險區。

民航局初步統計，今天中午12時至下午4時，航管依序引導的台北飛航情報區國際航班的起飛、降落及過境班機約74架次（起飛37架次、降落30架次、過境7架次）。

另以往經由台北飛航情報區過境的外籍航機，多數採繞道從台北飛航情報區東面的福岡及馬尼拉飛航情報區飛行。

交通部說，各航機因飛航目的地不同，需避讓的危險區不同，繞行的飛行距離也不同，航機均大致依先前規劃的因應方案飛航，航管單位密切掌握航機動態並提供航管服務，確保台北飛航情報區的飛航作業安全。

海運方面，北方進出基隆港、台北港及南方進出高雄港的船舶須採繞行避開臨時危險區。航港局初步統計，自中午12時至下午4時，台灣7處國際商港進港船舶17艘次、出港船舶18艘次，皆無船舶取消進出港。

航港局除已發布航船布告，告知台灣周邊海域船舶避開相關演訓區域外，航港局局海事中心也24小時監視周邊海域船舶動態，維護航安。（編輯：管中維）1110804

中共4日起在台灣周邊海域軍演，往返屏東離島小琉球的船班正常行駛，觀光人潮也未見減少，感覺不到民眾緊張情緒。中央社記者董俊志攝 111年8月4日

中共在台灣周邊海域展開軍演，屏東離島小琉球往返本島航班4日仍維持正常行駛，搭載民眾來往兩地。中央社記者董俊志攝 111年8月4日

距共軍西南演訓地點較近的高雄中芸漁港漁船膠筏4日多數未出海，漁民表示，主要是因風浪太大，與軍演關係不大。中央社記者洪學廣攝 111年8月4日

澎湖馬公航空站4日表示，澎湖與台北、台中、嘉義、台南、高雄等機場航線空中交通皆維持正常起降。中央社 111年8月4日