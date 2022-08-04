中國外交部：軍演符合國際法 與中國威脅論無關

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（中央社台北4日電）中共對台軍演再度讓世人聯想到「中國威脅論」。中國外交部今天聲稱，軍演涉及到中國的主權和領土完整，跟所謂「中國威脅論」無關；中方有關做法符合國際法和國際慣例。

據澎湃新聞，中國外交部4日下午舉行例行記者會，有記者提問，中方經常抱怨西方有太多人相信「中國威脅論」，如果他們援引今天的軍演作為證據，中方有何回應？

中國外交部發言人華春瑩說，「你提出的這個問題是典型的西方個別人的思維，跟所謂『中國威脅』沒有任何關係」。這裡有個根本的是非曲直和原則問題，因為它涉及到中國的主權和領土完整。

她說，中國已經多次表明了堅決反對美國眾議院議長裴洛西「竄台」的立場，並且指出如若成行，將嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方必將採取堅決有力措施應對，一切後果由美方承擔，勿謂言之不預。

華春瑩還說，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國軍隊在台灣島附近海域開展軍事演訓活動，是維護國家主權和領土完整的必要和正當的舉措，是反制「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的必要和正當舉措。中方有關部門已經事先發布安全提醒和航行警告，「中方有關做法符合國際法和國際慣例」。

「如果任何人企圖拿這件事情來作為證明稱中國構成威脅，只能說明他的內心是非常陰暗的，因為他選擇性地看待這個事情，走到今天都是由裴洛西不顧中方反覆嚴正交涉，不顧各方的反覆勸告，一意孤行所導致的。」華春瑩稱。

當被問及中國在台海軍演會否成為「新常態」時，華春瑩則稱，這取決於美方和「台獨」勢力會怎麼做。「他們一天不停止分裂中國的企圖和行動，中國就一天不會停止捍衛中國的主權和領土完整，來展現這樣的決心、意志和能力。」

她還稱，「我們這個行動是對挑釁者的警示，是針對那些『台獨』分裂勢力。只要不是支持「台獨」的，中方有關軍事行動跟他們是沒有關係的，也不會造成任何傷害。（編輯：楊昇儒）1110804