中共軍演射擊彈道飛彈 22架共機穿越台海中線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北4日電）中共今天在台灣周邊6處海域操演，實彈射擊11枚東風系列彈道飛彈。空軍今天晚間發布共機動態，共有22架戰機（8架殲11、2架殲16、12架蘇愷30）穿越台灣海峽中線。

中共今天在台灣周邊6處海域實彈操演，國防部今天傍晚表示，自下午1時56分起至下午4時止，中共區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

空軍今天晚上10時發布共機動態，22架共機穿越台灣 海峽中線 認識海峽中線 台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。 國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。 看更多 關閉 ，其中8架殲11戰機、2架殲16戰機穿越台海中線末端，12架蘇愷30戰機穿越台灣海峽中線中段以北；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布「我西南空域空情動態」中共軍機動態，但僅聚焦西南空域，為讓國人了解國軍監控能力並使國際了解中共武嚇舉措，111年8月3日起改為「台海周邊空域空情動態」。

國防部統計，110年10月1日共38架共機擾台；同年10月2日39架、10月3日16架，10月4日更高達56架，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

今年1月23日有39架共機擾台，為今年以來數量最多一次；5月30日的30架，是今年數量第2多；6月21日的29架是數量第3多。8月2日正值美國眾議院議長裴洛西訪台，共21架共機侵擾台灣西南ADIZ；8月3日為中共在台灣周邊海域軍演前夕，共27架共機擾台，其中22架逾越台灣海峽中線。（編輯：蘇龍麒）1110804