總統籲中國理性自制 提醒民眾對訊息戰提高警覺[影]

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影片來源：世界最正經

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統蔡英文今天發表談話，針對中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，呼籲中國理性自制。總統說，在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，尤其是對於來自中國方面的訊息，要請所有的媒體多加查證，不輕易引用，也請民眾提高警覺。

總統蔡英文晚間針對今天中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，發表錄影談話。

總統表示，今天中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。

她說，這不但破壞了台海的現狀，侵犯了台灣的主權，更造成印太區域的高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅。嚴正要求中國理性自制。

總統強調，不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。現在，國軍已經加強戰備，嚴密且即時的掌控周邊所有的軍事動態；也和各方的盟友密切聯繫，共同協力，防杜區域的安全情勢升高。

總統表示，國安部門掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全、順暢，確保機場、港口運作如常。同時，確保經濟及金融市場的正常和穩定。政府團隊正沉著應變，請民眾安心。

總統也向國際社會表達，民主的台灣，始終是負責任的國際一員；致力維護台海和平穩定的現狀。「我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮」。

總統呼籲國際社會，支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動。台灣也會如同過往，和區域內的成員，以及全球民主夥伴共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。

總統也向民眾說，在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成民心紛擾。

對於資安的侵擾，總統表示，已經要求政府單位提高警戒，也呼籲民間企業提升應變。對於訊息戰，尤其是，對於來自中國方面的訊息，要請所有的媒體多加查證，不輕易引用，也請民眾提高警覺。

總統說，已經要求政府各單位，即時提供各項正確資訊，請民眾以政府發布的資訊為準，切勿傳遞錯假訊息。

最後，總統感謝G7成員國，以及許多國際重要友人，對台海和區域和平穩定的支持，以及重申維護台海和平穩定的承諾。

總統再一次強調，台海和平是區域成員的共同責任，台灣致力維持兩岸現狀，對建設性的對話，也一向抱持開放的態度。台灣從來不會被挑戰所擊倒。希望民眾團結一心，朝野政黨團結一致，共同守護國土、守護主權、守護民主。（編輯：蘇龍麒）1110804