日本防衛省稱4枚中國飛彈越台灣上空 國防部：即時掌握

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共軍4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本政府表示，中國今天發射的5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），日本防衛省報告指出，推定當中4枚飛越台灣上空。

對於日方推定共軍發射9枚導彈與4枚飛越台灣上空。台灣國防部表示，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。

日本防衛省表示，中國今天在台灣附近海域舉行軍事演習，5枚飛彈落入日本專屬經濟區內側的中國訓練海域，據知這是中國飛彈首次落入日本專屬經濟區。

防衛省表示，推定中國在日本時間今天下午約3時到4時許（台灣時間今天下午1時56分至下午4時8分），從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區，推定當中4枚飛越台灣上空。

防衛部表示，防衛部與自衛隊將繼續蒐集情報，進行分析與警戒監視。（譯者：戴雅真）1110804