布林肯：反對任何片面改變台灣現狀的行動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金邊4日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天在和東南亞國家協會（ASEAN）外長的一場會議上表示，他承認台灣議題受到大家關注，並強調華府的立場沒有改變，並反對任何片面改變台灣現狀的行動。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）說：「台海和平與穩定持續符合美國的持久利益。」

「我們反對任何片面改變現狀的行動，尤其是透過武力…我想強調的是，我們的立場沒有任何改變。」

布林肯說，美國和其他國家相信緊張局勢升級「可能產生意想不到的後果，對大家都沒有好處，包括東協成員國和中國在內」。

東協在柬埔寨舉行會議，總共有27個國家的外長參與，這場會議因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台衍生的相關發展，而蒙上陰影。

東協在聲明中表示：「東協隨時準備在促進各方和平對話方面，發揮建設性作用。」敦促各方保持最大限度克制，勿採取任何挑釁行動。

裴洛西台灣行激怒北京當局，中國在台灣周邊海空域展開實彈軍事演習。裴洛西為25年來訪台層級最高的美國政要。

中國中央電視台報導，同樣在柬埔寨參加會議的中國外長王毅表示，裴洛西訪台是「狂躁、不負責任、極不理性的行徑」。

也在金邊出席會議的歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）譴責中共在台海周邊進行軍演的反應，說裴洛西訪台並非實施軍演的正當理由。

波瑞爾推文說：「把一次訪問當作在台海周邊進行侵略性軍事活動的藉口，這不具正當性，我們國家的議員走訪國際是正常的，也是例行的。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110804