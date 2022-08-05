中國圍台軍演 大量國際航班被迫取消或改道

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（中央社首爾5日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台行程，中國隨即展開軍演。台灣為因應共軍演習，被迫要求大量空中交通改道與協商替代航道。

共軍自4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊6處海空域進行重要軍演，部署數十架飛機並發射實彈，規模為歷來最大。

儘管涉及空域相對較小，但衝擊原本飛越台灣上空往返東北亞和東南亞的航班。中央通訊社（CNA）報導，台灣當局3日表示，正與日本及菲律賓協調替代航路。

路透社報導，大韓航空（Korean Air Lines Co）表示，已取消5日和6日往返首爾和台北的航班，7日航班也將因軍演延誤。

新加坡航空（Singapore Airlines Ltd.）表示：「受中國軍演的空域限制影響，新航取消5日往返新加坡和台北的航班。」

日本全日空（ANA Holdings Inc）和日本航空（Japan Airlines Co Ltd）仍照常運營飛往台北的航班。兩家公司發言人說，但避免這些航班以及飛往香港和東南亞的航班行經受影響空域。

香港國泰航空（Cathay Pacific Airways）4日表示，其航班避開台灣周圍指定空域，可能導致部分航班更長的飛行時間。

全球知名航班追蹤應用程式Flightradar24顯示，中華航空和長榮航空5日上午仍有往返台灣的航班；菲律賓航空（Philippine Airlines）、國際包裹快遞運輸公司聯邦快遞（FedEx Corp）及優比速公司（United Parcel Service Inc）則避開軍演影響地區。

根據阿聯酋航空（Emirates Airlines）官網，5日仍按班表飛往台北。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110805