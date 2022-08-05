布林肯：中國對台灣軍演是重大升級 無正當理由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金邊5日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天譴責中國環繞台灣的軍事演習是「一項重大升級」，還說北京當局為回應美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台而發起軍演「毫無正當理由」。

中國發射彈道飛彈，在台灣周圍部署戰機和軍艦，並於世界最繁忙的一些航道上宣布設立多個禁航危險區域。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在柬埔寨首都金邊與東南亞各國外長會談後表示：「這些挑釁行動是一項重大升級（a significant escalation）。」

布林肯稱，本週的對峙是北京改變台灣現狀的最新嘗試，中國共產黨認為台灣是中國領土的一部分，必要時可透過武力收復台灣。

布林肯指出，他最近在印尼一場會議上警告中國外長王毅，裴洛西（Nancy Pelosi）可能會訪問台灣。他說：「我們預期中國可能採取像這樣的舉措，實際上我們描述的正是這種情況。」

「事實情況是，議長的訪問很和平。這種極端、反應過度和升級的軍事反應毫無正當理由。」

布林肯還說，美國在台灣議題上的立場並未改變，也不會被中國的行動所「激怒」。

北京當局堅稱軍事演習是對裴洛西訪台的「必要」回應。

美聯社報導，中國針對台灣軍事演習，還包括向日本專屬經濟區（EEZ）的海域發射飛彈。

布林肯在金邊舉行的記者會上說：「中國選擇過度反應，並以裴洛西議長的訪問為藉口，在台灣海峽及其周邊地區增加挑釁軍事活動。」

他更提到，在「中國採取危險行動」之後，美國與日本堅定團結在一起。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110805