更多編輯台推薦新聞：
裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣
國際

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

布林肯：中國對台灣軍演是重大升級 無正當理由

2022/8/5 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金邊5日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天譴責中國環繞台灣的軍事演習是「一項重大升級」，還說北京當局為回應美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台而發起軍演「毫無正當理由」。

中國發射彈道飛彈，在台灣周圍部署戰機和軍艦，並於世界最繁忙的一些航道上宣布設立多個禁航危險區域。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在柬埔寨首都金邊與東南亞各國外長會談後表示：「這些挑釁行動是一項重大升級（a significant escalation）。」

布林肯稱，本週的對峙是北京改變台灣現狀的最新嘗試，中國共產黨認為台灣是中國領土的一部分，必要時可透過武力收復台灣。

布林肯指出，他最近在印尼一場會議上警告中國外長王毅，裴洛西（Nancy Pelosi）可能會訪問台灣。他說：「我們預期中國可能採取像這樣的舉措，實際上我們描述的正是這種情況。」

「事實情況是，議長的訪問很和平。這種極端、反應過度和升級的軍事反應毫無正當理由。」

布林肯還說，美國在台灣議題上的立場並未改變，也不會被中國的行動所「激怒」。

北京當局堅稱軍事演習是對裴洛西訪台的「必要」回應。

美聯社報導，中國針對台灣軍事演習，還包括向日本專屬經濟區（EEZ）的海域發射飛彈。

布林肯在金邊舉行的記者會上說：「中國選擇過度反應，並以裴洛西議長的訪問為藉口，在台灣海峽及其周邊地區增加挑釁軍事活動。」

他更提到，在「中國採取危險行動」之後，美國與日本堅定團結在一起。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110805

布林肯
中國對裴洛西訪台反應 美國務卿稱「公然挑釁」 布林肯：反對任何片面改變台灣現狀的行動
裴洛西
曹興誠批中共軍演 捐30億元加強台灣國防[影] 裴洛西順利抵台 中國小粉紅崩潰恐反噬北京當局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族