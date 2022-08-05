日本外相出席東亞高峰會演說 中俄外長退席[影]

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日本外務大臣林芳正（圖）5日在東亞高峰會外長會議演說時，中國和俄羅斯外交部長相繼退席。（美聯社）

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（中央社東京5日綜合外電報導）根據多家外媒報導，日本外務大臣林芳正今天出席東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議演說時，中國外交部長王毅和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）相繼退席。

東南亞國家協會（ASEAN）外長會3日在柬埔寨首都金邊召開。輪值主席國柬埔寨今天舉辦東亞高峰會和東協區域論壇的圓桌全體會議，與會者包括東協10國，以及美國、中國、俄國、日本、英國和澳洲等國。

東協這次會議因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本週訪問台灣後的發展蒙上陰影。根據在場人士透露，林芳正今天一開始發表演說，王毅和拉夫羅夫就相繼退席。

TBS電視台報導，王毅在林芳正演說時離開會議室，似乎是對日本有關台灣情勢的因應表達不滿。

影片來源：TBS NEWS DIG Powered by JNN

王毅昨天原定與林芳正會晤，卻以不滿七大工業國集團（G7）外長發表共同聲明憂慮中國強化施壓台灣為由，臨時取消會談。

王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在柬埔寨彼此拒絕會面。路透社報導，一名西方官員透露，布林肯今天在全體會議上表示，中國對於裴洛西訪台的反應是「公然挑釁」。

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朝日新聞報導，同樣因為G7外長共同聲明，中國外交部副部長鄧勵昨天召見日本駐中大使垂秀夫表達抗議。

日本駐北京大使館表示，垂秀夫對鄧勵強調日方立場，表示中國連串軍事演習已損害地區和平及穩定，對中國將日本專屬經濟區（EEZ）納入演習範圍表達「嚴重憂慮」，並對中國試射飛彈落入日本EEZ表示抗議，強烈要求中國立即停止軍演。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110805